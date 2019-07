Oscar Contardo y presentación de libro “Rebaño”: “Rimsky Rojas encarna un patrón recurrente dentro de la Iglesia Católica”

El autor de esta investigación que ahonda en la figura del fallecido sacerdote salesiano y su vinculación en el caso de la desaparición de Ricardo Harex será parte de un conversatorio que tendrá hoy, a las 19 horas, en el Auditorio Ernesto Livacic de la Umag.

Había venido a Punta Arenas en el afán investigativo necesario para crear la historia, que le consumió cuatro años. Pero ahora, Oscar Contardo siente la curiosidad de tener frente a frente a los magallánicos, muchos de los cuales ya leyeron su libro y otros que sienten necesidad de saber más sobre un personaje del que siempre se comenta, pero no en voz muy alta, incluso en estos tiempos.

“Rebaño” es el título del cuarto libro del periodista. Antes había presentado “Volver a los 17, recuerdos de una generación en dictadura”; “Raro, una historia gay en Chile”, y “Siútico, arribismo, abajismo y vida social en Chile”. Ahora, esta investigación se centra en la figura de Rimsky Rojas, el ex director del Liceo Salesiano San José, quien en febrero de 2011 se suicidó, y sus vínculos, nunca del todo esclarecidos, con la desaparición de Ricardo Harex González, en 2001.

Este caso es el hilo conductor de la obra, en la que Contardo aborda las denuncias de abusos sexuales en la Iglesia Católica (que se repiten en muchas congregaciones, pero en particular en los salesianos), y donde establece los patrones conductuales y psicológicos presentes en estos casos, que tienen sumida a la Iglesia Católica en un enorme desprestigio.

Todo este tema será abordado en un conversatorio que Oscar Contardo tendrá con la comunidad, hoy a las 19 horas, en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, organizado por el Consejo Regional Magallanes del Colegio de Periodistas.

“Tengo curiosidad sobre quiénes leyeron el libro y cómo pueden haberlo leído desde acá. Porque sé que es un personaje importante para toda una generación de gente en Punta Arenas y que el libro transcurre en varios episodios en Punta Arenas y que uno de ellos, que es la desaparición de Ricardo Harex es como un tema de la zona”, expresó Contardo, respecto de sus expectativas por este conversatorio.

Como ya está dicho, Rimsky Rojas es el personaje principal del libro, un sacerdote que alcanzó notable poder en Punta Arenas y que terminó sus días abrumado ante las denuncias. Sin embargo, en su libro, Contardo no se centra exclusivamente en la experiencia magallánica del religioso, sino que lo establece como un ejemplo más de los patrones de abusos que forman parte de la Iglesia Católica.

“Había que equilibrar entre la historia de Rimsky Rojas (su biografía, que empieza en Santiago, pasa por Valdivia, Concepción, Iquique, Punta Arenas) con el contexto de la época, que es muy importante, y con los otros casos. Lo que pasó con él en Punta Arenas da para una historia aparte, porque habla tanto del poder que tienen los salesianos en Magallanes, como de la sociedad de Magallanes”.

En ese sentido, Contardo estima que, más allá de las particularidades propias de cada caso,

“Rimsky Rojas encarna un patrón recurrente dentro de la Iglesia Católica, que es el mismo que en distintos ambientes y lugares se repite una y otra vez, que es el mismo patrón de Karadima, de Audín Araya. Con distintos caracteres de repente, porque no todos son autoritarios de la misma forma; hay como un autoritarismo de base, pero no todos actúan del mismo modo, pero establecen un tipo de relación particular con la comunidad, que es de sumisión”, analizó el autor.