Otorgan a Mónica González el Premio Nacional de Periodismo

Mónica González fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo, distinción que le fue otorgada con la presencia de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Durante su carrera, la profesional de la Universidad de Chile nacida en 1949 ha desempeñado una destacada labor principalmente en la investigación periodística.

La periodista aseguró que «yo no me esperaba que ni la derecha ni nadie del poder, del establishment, me diera el premio y me lo dieron así que tengo que dar las gracias por el cariñito, pero evidentemente el periodismo que yo he hecho en mi vida no le agrada al poder, llámese quién sea el poder».

«Hoy día yo creo que hay que actualizarse, entender que lo que requerimos son periodistas estudiosos, rigurosos, que amen la democracia de verdad», manifestó González.

En ese sentido aseguró que enfrentamos «una amenaza a la democracia» por diversos temas, e hizo un llamado al periodismo a hacer una reflexión y un mea culpa por cómo se recibieron las primeras denuncias de abuso sexual en la Iglesia Católica.

«Este no es un premio a Mónica González. Conmigo vienen los periodistas que dieron la vida en la lucha por la democracia, por recuperar la democracia, yo los siento que están conmigo», añadió la investigadora.

En sus palabras de agradecimiento, González se refirió al principal desafío que hoy enfrenta el periodismo: las noticias falsas. «Enfrentamos una industria de noticias falsas, enfrentamos una amenaza a la democracia que amenaza nuestro sistema de vida y en la que como nunca antes el periodismo está llamado a jugar un rol importantísimo, porque lo que está en juego no es la libertad de expresión. Hay que actualizarse: lo que está en juego es el acceso a la buena y oportuna información», dijo.

La galardonada afirmó que es necesaria la creación de un «observatorio estatal que alerte y defienda a los ciudadanos contra la industria de las noticias falsas».

Mónica González fue reconocida de forma unánime por el jurado, que basó su decisión en su «trayectoria de más de 40 años dedicados al periodismo, que ha ennoblecido el oficio, con estricto apego a la ética y a los más altos estándares que regulan la profesión», señaló la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en conferencia de prensa.

Periodismo investigativo

González fundó y dirigió la revista Siete+7 y el Diario Siete. Fue subdirectora y editora de investigación del diario La Nación, subdirectora de la revista Cosas y reportera de las revistas Cauce y Análisis.

Dentro de los libros de su autoría están “Los secretos del Comando Conjunto” (1989), junto a Héctor Contreras; “Chile entre el Sí y el No” (1988), con Florencia Varas; y “La Conjura. Los mil y un días del golpe” (2000) y, junto a Patricia Verdugo y Ricardo García, de la historia sonora de 1973 «Entre el dolor y la esperanza».

El año pasado dejó la dirección del medio de investigación periodística Ciper por problemas de salud.

Con el reconocimiento otorgado este lunes la periodista ganó un diploma, un monto de 21 millones de pesos y una pensión vitalicia mensual equivalente a 20 unidades tributarias mensuales.

El jurado responsable de la elección estuvo conformado por la ministra de Educación, Marcela Cubillos; el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi; el rector de la Universidad Austral, Oscar Galindo, y la presidenta del Instituto de Chile, Adriana Valdés.