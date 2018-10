Paleobiólogo británico Adrian Lister destaca hallazgos fósiles de Charles Darwin en la Patagonia

Durante la jornada de ayer lunes, en el Hotel Casino Dreams de Punta Arenas se realizó una clase magistral de paleobiología, a cargo del científico inglés, licenciado y doctor en Zoología de la Universidad de Cambridge y líder de investigación en el Departamento de Ciencias de la Tierra del Museo de Historia Natural de Londres, Adrian Lister, quien presentó su último libro “Darwin’s Fossils: The Collection that Shaped the Theory of Evolution” (Los fósiles de Darwin: La colección que formó la Teoría de la Evolución).

Durante la actividad el investigador dio cuenta de los hallazgos fósiles de Charles Darwin en la Patagonia y Sudamérica. Con la ayuda de un traductor explicó cómo el famoso naturista fue adquiriendo estas pruebas de que otros tipos de animales, más prehistóricos, caminaron por la tierra. Por ejemplo, indicó que algunos vestigios del milodón los obtuvo comprándolos e incluso como anécdota, precisó que a un cráneo le faltaban dientes porque unos niños jugaban a tirarle piedras y había quebrado algunas piezas dentales.

Lister también explicó que Darwin, mientras estuvo en la Patagonia, encontró resto de un animal que luego averiguaría que no se sabía de su existencia en esa época. Tiene patas de rinoceronte, tamaño de un caballo y trompa parecida a la de un tapir, se trata del Macrauchenia patachonica, habitó la Tierra hace unos 66 millones de años, durante la última edad de hielo.

El investigador Británico Charles Darwin encontró los primeros fósiles del macrauchenia en el sur de Argentina en 1834, en su viaje de cinco años alrededor del mundo. El naturista percibió su importancia y decidió llevar el material al paleontólogo Richard Owen, del Museo Británico, que era un experto en mamíferos. A pesar de su conocimiento no pudo identificarlo. Debido a que sólo tenía un par de vértebras que parecían ser de una llama, le pusieron el nombre de macrauchenia, cuyo significado es “llama gigante” en latín.

El milodón vivió en Argentina, Chile, Uruguay y sur de Brasil, según los fósiles que encontraron. Después de varias pruebas a través de los años, se descubrió que el macrauchenia pertenece al grupo Panperissodactyla, que incluye especies vivas como caballos, rinocerontes y tapires.