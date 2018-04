Patricia Stambuk: “Lo siento más como una tarea, más que un premio”

Tras su incorporación como miembro de número a la Academia Chilena de la Lengua

Ayer, en una ceremonia realizada en la sede del Instituto de Chile en Santiago, la periodista y escritora magallánica, Patricia Stambuk, fue incorporada como miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Con ello, se consagra como la primera periodista mujer del país en ser nombrada para ocupar un sillón vitalicio, en los 130 años de la institución, junto a otros 35 destacados lingüistas, profesores y literatos del país.

Ofreció el discurso de presentación Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo, quien destacó los méritos en la vida profesional, universitaria y literaria de Patricia Stambuk. Cabe señalar que este nombramiento conlleva además su designación como miembro correspondiente de la Real Academia Española (Rae).

La profesional ha destacado no sólo en el ámbito de los medios periodísticos, como entrevistadora de política y cultura, sino como académica e investigadora. “Siento que en el fondo me invitan a formar parte de una mesa de especialistas, cuyo principal objetivo es cultivar y ayudar a cultivar el idioma castellano. Entonces lo siento más como una tarea, más que un premio. Para mí es un reconocimiento de la importancia que tiene el lenguaje en el periodismo”, indicó Stambuk.

Discurso

La disertación de la magallánica, titulada “Huellas de la pregunta en nuestra memoria cultural”, versó sobre los usos y sentidos de la interrogación en la vida cotidiana, el periodismo, la historia, el arte popular y la literatura. A continuación un extracto de su palabras.

“Es una hora solemne de un día que para mí será inolvidable. De una lista de honores para el espíritu, elijo, sin dudarlo, este nombramiento. Soy la primera periodista chilena que se incorpora como miembro de número a la Academia Chilena de la Lengua en 130 años. Es un signo más del sello integrador y representativo de esta institución, de norte a sur, puesto que nací en Punta Arenas, a orillas del estrecho de Magallanes, en la inigualable Patagonia, y vivo en Viña del Mar.

“Menciono mi origen porque los magallánicos estamos marcados a fuego por la naturaleza austral. Soy hija de ese paisaje lejano y presente, majestuoso, exigente, que labra, fortalece y enraíza el espíritu para siempre; a esa tierra llegó desde Croacia mi padre, Andrés, a los 16 años. Era un día frío y ventoso, como tantos. Miró desde el barco la pequeña y desolada Punta Arenas de 1936 y lloró largamente, pero con gran talento levantó empresas, formó una familia y se sintió chileno. En esa tierra nació mi madre, María Eliana, mujer vanguardista, artista llena de matices, profunda humanidad e inagotable agudeza.

Es a esta Academia, sin embargo, a quien debo dirigir todo mi agradecimiento, porque además de haberme acogido como miembro correspondiente por Viña del Mar el año 2014, ha considerado que puedo aportar como una integrante numeraria y en un grupo tan selecto. Si bien se elige aquí a la persona, celebro que esta prestigiosa y añosa institución distinga por mi intermedio al periodismo de mi país en uno de sus rasgos primordiales en el proceso de comunicar: el uso del idioma español. Me han abierto las puertas de este hogar de las palabras habladas y escuchadas por centurias, que es también la morada virtual de aquellas otras palabras aún no pronunciadas y ni siquiera imaginadas, que son el mayor desafío de esta Academia y de la Real Academia Española. Me refiero a las palabras que vendrán”, indicó Patricia Stambuk en su discurso al momento de ser oficializada como miembro de número a la Academia Chilena de la Lengua.

Cabe recordar que en la actualidad son cuatro los miembros de número nacidos en Magallanes, Juana Marinkovic, Eugenio Mimica, Iván Jaksic y Patricia Stambuk. A ellos se suman los miembros correspondientes, Christian Formoso, Astrid Fugellie Gezan y Juan Mihovilovich.