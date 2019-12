Patricio Court combina miradas europeas y abstractas en exposición “Materia urbana”

Cristian Saralegui

csaralegui@laprensaaustral.cl

Apoco más de un mes de cumplir 79 años, el pintor Patricio Court del Pedregal presenta su primera exposición en Punta Arenas. “Materia urbana” está compuesta por diez cuadros, que podrán apreciarse desde hoy, a las 19,30 horas, en la Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams, y que permanecerá abierta hasta el 5 de enero.

Nacido en Santiago, vivió entre 1974 y 1997 en España, en la isla de Ibiza y en la capital, Madrid. Algo similar a lo que vivió en Chile, en los que residió en el campo y en Santiago, lo que evidentemente se refleja en el tratamiento de sus obras, aunque siempre desde la abstracción. “Esta exposición se refiere al fenómeno de que viví muchos años en el campo, hice un tipo de obra con ciertas características, me cambié a la ciudad, y allí siempre se va a producir un cambio cuando hay otro entorno. Y tiene mucha referencia con ese mundo, lo que a mí me ocurrió en el cambio de lugar de trabajo y de vida. Utilizo yute, arpillera gruesa de saco, el que se llamaba saco de papas, que ahora es dificilísimo de encontrar, pero trabajo con elementos muy pobres, pintura industrial que es excelente a través del tiempo, con pigmentos. Enaltezco un poco los materiales que uso, porque en mi taller no encontrarán tubos de óleo o pintura caras, sino paquetes de tierra de color”, mostró Court.

Una pintura que “está comprobado que dura años y años, con toda esta cantidad de pigmentos que uso sería casi imposible hacerlo con óleo o acrílico. Y utilizo montajes de otras cosas, grabados que son trozos, me gusta trabajar con mucha libertad expresiva, pero siempre con un tinte que va hermanando un cuadro a otro”, complementó el artista, que partió con el teatro, formando parte del famoso grupo Ictus.

Sus trabajos tienen mucha influencia de la arquitectura, por lo que se define como un constructivista más que un pintor, ya que va combinando los soportes con los colores que va pintando sobre ellos. “Las obras pequeñas son bases investigativas, el formato pequeño te lleva a una relación más íntima y eso se transforma en algo más investigativo; los cuadros grandes representan otro tipo de problema. Pero yo trabajo con el mismo tipo de compromiso, tratando de encontrar cosas que obedezcan a mi preocupación plástica. Comienzo dibujando, hago algunos esbozos, hay un fenómeno de imagen muy localizada, clara, tengo que tener una ruta a seguir”, indica sobre cómo desarrolla el proceso, y que puede apreciarse en un video que acompaña la muestra.

Gran parte de su carrera la desarrolló en Europa, donde reconoce que, si bien “hay mucha competencia entre muy buenos pintores, es como una visión mucho más abierta y un público culto, más conocedor, entonces el fenómeno de la obra-espectador se produce mucho más profundamente, sobre todo hay un mercado de arte que, por un lado, estropea mucho el arte y, por otro lado, también es necesario, para uno subsistir. Es difícil para la abstracción. Para la figuración es más fácil, pero para la abstracción hay un público más reducido” finalizó Patricio Court, artista y docente, que además, ha obtenido, en dos ocasiones, el premio del Círculo de Críticos de Arte (2000 y 2011).