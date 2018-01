Película chilena “Una mujer fantástica” logra histórica nominación al Oscar

Este martes, la Academia entregó a los nominados a los premios Oscar que reconocen a los mejores trabajos cinematográficos de 2017, donde la película chilena “Una mujer fantástica” fue nominada como Mejor Película Extranjera.

La obra de Sebastián Lelio y que cuenta con Daniela Vega como protagonista apareció entre los finalistas de los reconocimientos más importantes del cine estadounidense.

El filme, que narra las adversidades que enfrenta la transgénero Marina Vidal al quedarse sin su amor, había sido reconocido en el Festival Internacional de Cine de Berlín, con el Premio Iberoamericano de Cine Fénix y fue nominado en los Globos de Oro.

En la 90ª edición de los premios de la Academia, “Una mujer fantástica” competirá con “The insult” (Francia-El Líbano), “Loveless” (Rusia), “On body and soul” (Hungría) y “The square” (Suecia).

El fenómeno

Guillermo del Toro

La próxima premiación de los premios Oscar, programada para el 4 de marzo, tiene desde ya un protagonista destacado y que Hollywood también adora: “La forma del agua”, la película del mexicano Guillermo del Toro, que trata sobre el idilio entre una extraña criatura y una limpiadora muda. El filme se colocó hoy como favorito de cara a los premios, con 13 nominaciones.

“La forma del agua” espera una victoria distinta. El filme se queda a una sola candidatura del récord de 14, que comparten “La La Land”, “Titanic” y “Eva al desnudo”, pero compite en prácticamente todas las categorías más relevantes: filme, dirección, guión o actriz protagonista (Sally Hawkins). Ya obtuvo el León de Oro del Festival de Venecia y muchos críticos la consideran la mejor obra realizada por Del Toro.

Las otras aspirantes a la mejor película son “Dunkerque”, “Tres anuncios en las afueras”, “Los archivos del Pentágono”, “Déjame salir”, “El instante más oscuro”, “Call Me By Your Name”, “El hilo invisible” y “Lady Bird”.

Entre todas se pueden aferrar al único dato en contra de Del Toro: nunca en los últimos 23 años -desde “Corazón valiente”- triunfó una película que no obtuviera una nominación para su reparto en los premios Sag, los que entregan los actores, categoría más representada entre los 7.258 académicos que votan por los Oscar.