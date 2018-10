“Pepe y yo somos los más viejos y pensamos que los dos tenemos que estar sólo hasta el año 2020”

El grupo Taller Alturas es un conjunto musical regional que ha logrado el reconocimiento nacional por su mensaje, su sonido y su talento. Su obra más emblemática es el “Canto a Magallanes”, un montaje musical de estilo folclórico, que utiliza la poesía y narración para explicar el sentir magallánico.

El grupo se forma en 1976 por iniciativa de los primos hermanos Miguel Palma Dragicevic y José Palma Oyarzún, quienes aún son parte de la banda, a los que en su formación original se sumaron Eduardo Manzanares y Renato Mora.

“Canto a Magallanes” fue compuesta por Fernando Ferrer en los relatos, mientras que José y Miguel Palma realizaron los arreglos musicales. Ellos tres también compusieron la obra “El Pionero”, la cual tendrá una nueva función el 25 de noviembre en el Hotel Casino Dreams, a las 20 horas. Las entradas estarán a $5 mil, $8 mil y $10 mil, éstas se podrán adquirir desde el miércoles 17 de octubre, en la boletería del recinto donde se efectuará la presentación, en la oficina de ITV, ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto 654; y en www.ticketpro.cl.

Según dijo Miguel Palma, quien también se desempeña como director artístico, el grupo Taller Alturas en la actualidad es un conjunto con mucha experiencia, pero también joven, debido al amplio rango de edad de sus integrantes. Aseguró que eso ha sido positivo para el conjunto, ya que han explorado nuevas fronteras creativas y formas de difusión.

“Como Taller Alturas para sonar bien tenemos que realizar un trabajo bien riguroso, porque para presentar las obras se necesitan de varias personas. Hemos ido consiguiendo eso, estamos afiatados y disfrutando del grupo. La gente joven que se ha ido incluyendo ha sido fundamental, son músicos talentosos y un gran aporte, sin ellos no nos imaginamos Taller Alturas en la actualidad”, enfatizó Miguel Palma.

A pesar de estar pasando por un momento de tranquilidad con la banda, el músico admite que siente una paz interior porque considera que el legado de Taller Alturas persistirá gracias a sus nuevos integrantes.

“Pepe y yo somos los más viejos y pensamos que al menos nosotros dos tenemos que estar hasta el año 2020 solamente, queremos estar vivos para esa fecha. Desde ese año en adelante nos gustaría que siga existiendo Taller Alturas, con la gente joven que nos ha acompañado en los últimos años, sabemos que el conjunto estará en buenas manos. De hecho, son más talentosos y mejor capacitados que nosotros. Ellos saben cuál es el objetivo y corazón de Taller Alturas”, indicó el músico.

Así Miguel y José Palma han confirmado que se jubilarán de la música en 2020. “Mi aporte vocal a estas alturas es bastante menor, ya no me queda. Pero el año 2020 es un hito histórico y ojalá podamos presentar el ‘Canto a Magallanes’, ‘El Pionero’ y otras composiciones. Después de eso los jóvenes del grupo pueden seguir, tienen más energía y nuestra ausencia no se va a notar”, concluyó.