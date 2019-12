Periodista Verónica Schmidt deja CNN Chile tras 11 años en la estación

Visiblemente emocionada, la periodista Verónica Schmidt se despidió de CNN Chile, tras 11 años en la estación. Durante el mediodía de ayer, la comunicadora se tomó unos minutos en pantalla para despedirse de sus compañeros y público.

“Me preparé mucho para no llorar, no funcionó la melisa. Les quiero dar las gracias a todos los que en estos 11 años ayudaron a que yo pueda haber aprendido mucho“, aseguró.

La conductora también le dio las gracias a todos quienes trabajaron con ella y convirtieron dicho espacio en un lugar grato. “Llegué sin marido y sin hijas, y me voy con marido y con dos niñas. He crecido yo también”, aseguró.

Asimismo también se disculpó “si alguna vez dije algo que incomodó, si reté a alguien más de la cuenta, quiero decir que me voy infinitamente agradecida“.

“Han sido los mejores años de mi vida en este lugar. Ojalá que sigan manteniendo el espíritu de equipo que tienen, de las personas, de la humanidad con la que mucha gente todavía en este espacio, y en este medio en el que estamos, que no es fácil de encontrar, la sigan sosteniendo”, sentenció.

“Vienen tiempos muy difíciles y no es un cliché, es así, y les deseo la verdad todas las fortalezas, todo el mundo y sobre todo la mayor humanidad para enfrentar los desafíos que se vienen por delante, infinitas gracias a todos los que me acompañaron en este camino y también a los que ya no están”, finalizó.

La comunicadora fue una de las integrantes fundadoras de la estación y su decisión de partir responde a temas personales, según confirmó BioBio Chile.