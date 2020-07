Pianista Roberto Bravo rendirá homenaje a Ennio Morricone a través de la Corporación Cultural de Las Condes

Mañana desde las 20 horas

El mundo de la música se conmocionó el pasado lunes con la muerte de maestro Ennio Morricone. Uno de los que sintió el impacto de la partida del compositor italiano fue el pianista Roberto Bravo, que ofrecerá un concierto de tributo que será transmitido por la Corporación Cultural de las Condes mañana, a partir de las 20 horas de Magallanes. La cápsula de homenaje estará disponible en www.culturallascondes.cl y en el canal de Youtube de la Corporación Cultural de Las Condes.

En esta ocasión el maestro interpretará desde su casa y en forma especial, obras tan emblemáticas como las de la película “La leyenda del 1900”, de Giuseppe Tornatore; la Suite, de “Cinema Paradiso” (1988), del mismo director, y “El oboe de Gabriel”, de “La Misión”, de Roland Joffé, cuya banda sonora ganó el Globo de Oro en 1987, entre otras.

Roberto Bravo es uno de los pianistas más importantes de Chile y Latinoamérica. Su prolífica e incesante carrera lo ha llevado a presentarse en los escenarios más importantes del mundo, grabar más de 15 discos y colaborar constantemente con diversos artistas. Algunas de sus actuaciones han tenido lugar en el Carnegie Hall (Nueva York); Place des Arts (Montreal); Salle Gaveau (París); Schauspielhaus (Berlín); Kennedy Center (Washington), Palacio de Bellas Artes (México), Palau de la Música (Barcelona); National Theatre (Dublín); Glenn Gould (Toronto) y el National Arts Centre (Ottawa), entre otros.

La carrera de Bravo ha trascendido los márgenes de la música clásica, explorando con éxito diversos géneros, como la música de películas de la cual es fanático desde niño. “Juzgo la música solamente por la belleza y por el impacto emocional que me causa… Yo funciono por empatía y por resonancia interior. Si algo me gusta, quiero tocarlo. Y si me gusta mucho, lo grabo y lo incluyo en un concierto. Hay un público que preferiría escuchar solamente música de cine, otro que preferiría escuchar solo la música docta, pero yo toco lo que me gusta”.

Nacido en 1928 en Roma, Ennio Morricone fue un compositor y director de orquesta, reconocido por haber compuesto la banda sonora de más de quinientas películas. En 2006 recibió un Oscar honorífico. Destacan sus trabajos para filmes del “spaghetti western”, de la mano de Sergio Leone, como “El bueno, el malo y el feo”, de 1966 protagonizada por Clint Eastwood, y posteriormente películas tan emblemáticas como “La misión” o “Cinema Paradiso”, cuyas bandas sonoras han sido catalogadas como obras maestras.