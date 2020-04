Pink Floyd ahora estrena en YouTube el registro de “Live at Pompeii”

Luego de que la semana pasada ofrecieran la presentación de “Pulse”, ahora Pink Floyd liberará en YouTube otro de sus registros históricos: el show “Live at Pompeii”, grabado en 1971.

“Pink Floyd: Live at Pompeii” es una película documental lanzada en 1972, dirigida por Adrian Maben y que recoge la particular presentación del grupo en el antiguo anfiteatro romano de Pompeya, Italia.

El registro -que ya puede verse desde ayer viernes-combina la actuación en el lugar sin público con imágenes del cuarteto grabadas en un estudio de Paris en 1972.

Entre las canciones que se incluyen en “Live at Pompeii” están “Echoes” y “One of These Days”.