Pintora regional y artesana francesa intercambian experiencias en la Patagonia

El año pasado la pintora regional Georgina Núñez Gómez, fue invitada a la galería Morastel Mauguio, ubicada en el pueblo de Mauguio, distrito de Montepellier, Francia, para que cinco de sus obras, parte de la colección “Patagonia Fragmentada”, fueran exhibidas en la muestra “Patagonia: Tierra de imaginación”, la cual incluye el trabajo de la artista francesa, Nicole Barondeau, quien expuso una serie de creaciones en vidrio, inspirada en la cultura y naturaleza patagónica, con el fin de conmemorar treinta años de creación artística. Por esto mismo, publicó un libro que entrega detalles de su trabajo y su idea creativa.

Este encuentro creativo se gestó en el año 2016 durante el mes de febrero, momento en que se encontraba montada su exposición “Patagonia Fragmentada” en el Museo Regional de Magallanes. En el tiempo que estuvo abierto al público, una de las visitantes fue justamente Barondeau, quien se encontraba recorriendo Chile, visitando obviamente Torres del Paine, gran parte de la Patagonia y la ciudad de Punta Arenas. Motivada por conocer sobre la zona, llegó hasta el Palacio Braun-Menéndez, encontrándose así con el trabajo de Georgina Núñez.

A raíz de eso, la magallánica recibe en julio del mismo año, un mensaje enviado por la francesa, indicando que le gustaría incluir el trabajo pictórico de Núñez en una exposición que estaba preparando. Así la pintora regional es incluida en “Patagonia: Tierra de imaginación”, sin embargo la historia de esta exposición se remonta a 30 años atrás, mientras Nicole Barondeau lee un libro de Francisco Coloane, en donde describe cómo es la Patagonia. Hoy se encuentra en Punta Arenas, porque se le hace difícil estar lejos de este ambiente y aprovechó de contar su historia.

Una larga historia

La francesa no oculta su obsesión y enamoramiento por la zona. Para ella Magallanes es la Patagonia, y esta misma es el fin del mundo. Siempre tuvo en mente el realizar este viaje, pero lo pospuso por muchos años, ya sea por motivos laborales, familiares o económicos. Cuando falleció su marido tuvo un cambio de mentalidad, se dijo a sí misma que la vida es corta y además todos van a morir algún día, por lo mismo la idea de viajar tomó cada vez más fuerza, pero nunca realmente se atrevió a dar el salto. Quien finalmente la motivó fue su hijo, este encontró un pasaje de avión económicamente accesible, la artista dudó, pero finalmente fue convencida y hoy no se arrepiente de nada.

Barondeau describe su experiencia en la Patagonia como algo muy fuerte, la naturaleza la dejó impactada. Su idea sobre esta peculiar parte del mundo, es que el color azul predomina, el viento manda, las montañas se imponen, el hielo interviene, el agua aparece y la lana está siempre presente. Para ella esta zona es algo duro, pero hermoso, por eso utilizó vidrio para sus obras. “Cuando vuelvo a Francia me digo, necesito hacer algo sobre la Patagonia, como artista quería dejar algo sobre la Patagonia porque lo tenía muy presente, los recuerdos, los sentimientos, la gente y los paisajes, estaba encantada, como si estuviera en otro planeta”, explica la francesa.

Debido a que su percepción de la zona era un poco más cruda, con el fin de entregar una visión diferente, decide incluir a Georgina Núñez, cuyo trabajo pictórico sobre la naturaleza regional es descrito como suave y dulce, ya que plasma detalles del ambiente, como una rama de ñirre o una pluma.

En las próximas semanas Nicole Barondeau emprenderá un viaje a la Patagonia argentina, con el fin de conocer la naturaleza, cultura y ambiente social en el país vecino. Su objetivo es encontrar inspiración, para realizar una nueva exposición, para dar a conocer a sus compatriotas las bellezas del fin de mundo. Cabe señalar que la artista tiene la intención de traer su exposición “Patagonia: Tierra de imaginación” a Punta Arenas, pero por el momento todo es sólo un proyecto.

