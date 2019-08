Polo Román y Salta Trío se llevaron el primer Ñandú en una jornada con escaso público

Ya desde antes que los animadores salieran a escena, se notaba que sería una noche distinta a la primera. De partida, un gran número de sillas del sector de cancha ya no estaban, pero a pesar de eso, muy poca gente estaba en el gimnasio de la Confederación Deportiva cuando se inició la segunda noche.

No más de 500 personas había cuando el Taller de Danza Educativa de la Casa Azul del Arte, el elenco de Danza Inclusiva del Ballet Folclórico Municipal y Brisa Austral, todos bajo la dirección de Oscar Carrión, salieron a presentar un cuadro patagónico como obertura. Pero si bien había poca gente, la ovación fue grande hacia el trabajo de los conjuntos, en que hay nueve integrantes con Síndrome de Down, una de ellas, Olivia Cárdenas, recibió entre lágrimas, el primer Ñandú de la noche.

El primer número correspondió al ex Chalchalero Eduardo “Polo” Román junto a Salta Trío, que pusieron sobre el escenario lo mejor del repertorio folclórico del norte de Argentina. Zambas y chamamé encantaron al poco público que estaba presente en el gimnasio. Ello no importó a los argentinos, que con gran profesionalismo tocaron de manera impecable, su repertorio. Salta Trío, conformado por Marcelo Mena, Gustavo Cianci y Félix Saravia (sobrino de Juan Carlos, otro Chalchalero) merecía un mejor marco de público. No obstante, se llevaron tanto Ovejero como Ñandú, por más que haya habido una confusión al momento de la entrega del primer recuerdo. El alcalde Claudio Radonich recibió un Ñandú, que finalmente entregó a “Polo” Román, pero que después le cambiaron por el Ovejero. Ese detalle hizo que el público exigiera el premio mayor, lo que desconcertó un poco al músico argentino de 82 años.

“Maravilloso, increíble, no lo imaginamos jamás todo este cariño, quieren mucho a la música y eso es importante. Volveremos si Dios quiere. Me encanta porque se ve que la gente escucha mucha música argentina. Una noche hermosa”, comentó “Polo” Román, que recordó sus anteriores venidas a Punta Arenas con Los Chalchaleros. “Era otra cosa, yo recién empezaba, y los Chalcha también, ya más de cuarenta años. Pero todo lindo, me encanta el cariño de la gente, la reacción a la música, el aplauso, muy gratificante. Yo me siento bien con el aplauso, siempre nos quisieron mucho y eso es lo importante”. Félix Saravia, en tanto, no paró de agradecer: “Son ustedes muy amables y cariñosos, es primera vez que venimos acá y estamos encantados”.

Mientras entregaban amablemente sus declaraciones, al escenario salió el conjunto del Liceo Experimental Umag, como ganadores del Festival Estudiantil. Y con dos canciones, conquistaron al público con su excelente nivel interpretativo y carisma. Los estudiantes de séptimo básico, dirigidos por Jorge Risco, hicieron historia porque no solamente se llevaron el Ovejero, sino que el público los premió con el Ñandú.

Lamentablemente, todos estos números que dieron inicio a la segunda noche, fueron con poco público. Al respecto, no deja de ser curioso que cuando se anunció la parrilla de artistas, por redes sociales, los mayores reclamos apuntaban a lo poco folclórico que se había puesto el festival. Sería bueno saber cuántos de aquellos que postearon, habrán comprado su entrada para esta segunda noche, dedicada exclusivamente al folclore, cuyo cartel además, completaron Héctor Pavez y Los Cuatro de Córdoba.