Premiado fotógrafo serbio y el estallido social: “Disfruté mucho el trabajo en Chile”

“Me sorprendió la fuerza de los manifestantes”. Goran Tomasevic es uno de los fotógrafos más reconocidos del mundo. Este profesional ha ganado premios Pulitzer y World Press Photo. Estuvo en Chile, donde la agencia Reuters lo envió a cubrir el estallido social.

En entrevista con Cooperativa, se señala que la especialidad del nacido en Belgrado son las zonas de conflictos, revueltas sociales y de guerra, sobre todo en Africa y Medio Oriente. Vive en Turquía y su misión de cubrir las manifestaciones en Santiago y Valparaíso fue su primera vez en Sudamérica.

Armado con una cámara Canon desde los ‘80, cuenta que sueña con haber sido fotógrafo en la batalla de Stalingrado, de la Segunda Guerra Mundial entre alemanes y el Ejército Rojo. “Fue la madre de todas las batallas”, cuenta entusiasmado.

A fines de los ‘90 pasó de análogo a digital en su instrumento de trabajo. Recuerda con nostalgia la emoción que era revelar los rollos luego de un día de cobertura, aunque en el caso de la foto de Gino Rojas, el hombre de la bebida ocurrió algo parecido.

“En la perspectiva como fotoperiodista, no quiero hacer juicio sobre lo que vi en Chile, fue sólo mi experiencia”, comienza Tomasevic en conversación con Cooperativa.cl, aunque luego revela un matiz.

“Me sorprendió mucho la fuerza, la energía de los manifestantes en Chile y lo duro que presionaban y empujaban a la policía. En muchos países a veces baja la intensidad, pero en Santiago y en Valparaíso podían pasar tres horas, sin parar. Son muy energéticos para demostrar su descontento, comparado con otros países”.

“La policía fue como me lo esperaba. No quiero hacer un juicio ni estar a favor de uno u otro bando ni si hubo mucho uso de la fuerza. No me corresponde juzgar”, agregó el fotorreportero.

“No había ningún descanso: la pelea era constante, venía el vehículo lanzaagua, se iba, protestantes evitaban el arresto de compañeros y así. Mostraban una energía increíble”, recalca Tomasevic, de 50 años.

– ¿Qué diferencias vio en las manifestaciones?

– “En Valparaíso, las protestas eran dispersas, en diferentes partes y cerros, mientras que en Santiago estaba más concentrado en Plaza Italia y las calles a su alrededor. En Valparaíso era más sencillo tomar fotos de personas conversando y que no eran partes de las protestas. Uno de mis objetivos era mostrar cómo reaccionaba la gente que sólo miraba y no protestaba”.

“Me llamó la atención ver a algunos hombres protestando con terno y corbata. Eso demuestra que el grupo es variado, no todos los manifestantes eran jóvenes con máscaras. En los últimos días de mi asignación, tomé varias fotos de esas personas”, contó.

– La de un hombre tomando una bebida se hizo muy viral (Gino Rojas).

– “Lo oí, la gente me lo comentó. Estaba tomando fotos continuamente, había mucho gas, mucho sudor y no podía realmente mirar en la pantalla si todo estaba enfocado o no. Cuando llegué al hotel, revisé las fotos y me emocioné cuando la vi (la de Frucola)”.

“Tomé también una foto de una pareja con máscaras besándose frente a una barricada prendida y también se hizo popular. Quedé muy contento con el trabajo en Chile. Mi objetivo es que mis fotos reflejen las historias y situaciones que pasan en las calles”, reveló.

– ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de Chile?

– “Para mí fue un continente nuevo, cosas nuevas. Disfruté mucho Chile y espero que haya paz para poder volver a pescar y disfrutar de la buena comida y el vino. Conocí poco porque volvía al hotel, para editar y mandar las fotos. Ahí comí salmón y atún con diferentes tipos de vino”.