Premio Nacional de Artes Musicales recayó este año en el “artista ciudadano” Juan Allende-Blin

El compositor Juan Allende-Blin se convirtió en el galardonado con el Premio Nacional de Artes Musicales 2018.

La información fue confirmada por Consuelo Valdés, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. “Junto con agradecer a todos los postulantes, tenemos el orgullo de anunciar que el nuevo Premio Nacional de Artes Musicales 2018 es Juan Allende-Blin, compositor nacional con gran visión frente a la sociedad y la cultura basada en el concepto del ‘artista ciudadano’”, comentó la secretaria de Estado en redes sociales.

Juan Allende-Blin (90) se ha desempeñado durante décadas como músico, académico y compositor de música clásica. Estudió en la Universidad de Santiago y fue aprendiz del austríaco Anton Webern, además de alumno del también compositor Olivier Messiaen en Darmstadt, Alemania.

En Chile, su formación inicial estuvo a cargo de su madre, la destacada educadora Rebeca Blin, y su tío y músico Pedro Humberto Allende. Ellos le permitieron obtener una sólida base musical, pero además cultivar una visión frente a la cultura sostenida bajo el concepto de “artista ciudadano”, término acuñado por José Balmes, artista visual y Premio Nacional de Artes.

Residencia

en Alemania

Desde 1957 reside en Alemania, donde se ha convertido en un compositor de renombre mundial. Paralelamente a su trabajo, ha colaborado con emisoras radiofónicas y ha realizado diversos programas musicales, algunos de ellos dedicados a prolijos artistas latinoamericanos.

Su obra ha sido registrada por grandes sellos discográficos, como por ejemplo Cybele SACD. En 2002, lanzó una biografía titulada Juan Allende-Blin, una vida de recuerdo y utopía, la cual fue presentada por reconocidos intelectuales alemanes.

Su carrera data de 1954, y entre sus obras de cámara destacan “Silences interromupus”, “Zeitspanne” y “Fragment after Hölderlin”. Entre sus piezas para órgano, las más célebres son “Transformations II” (1952), “Echelons” (1962-1968), “My Blue Piano” (1970) y “Coral de caracola” (1985).

Emocionado con

el reconocimiento

Uno de sus grandes aportes a la música clásica radica en la recuperación y orquestación de la ópera La Chute de la Maison Usher, original del francés Claude Debussy, cuya composición se basó en un clásico cuento de Edgar Allan Poe, “La caída de la casa de Usher”. En 2017, Allende-Blin recibió otro reconocimiento gubernamental: la Orden al Mérito Pablo Neruda. Entre otras distinciones, en su currículo destaca el prestigioso Premio Karl Sczuka.

“Si la salud me acompaña, con mucho gusto haré ese viaje para recibir de manos del Presidente Sebastián Piñera este premio (…). Me emociona mucho ser el ganador porque esto confirma mis raíces en un país donde viví cosas que me marcaron para siempre. Es un honor para mí”, comentó el compositor a través de un contacto telefónico desde su residencia en Berlín.

Jurado

Además de Valdés, este año el jurado lo integró el rector subrogante de la Universidad de Chile, Rafael Epstein; el músico y académico de la Universidad de Chile, Andrés Maupoint (representante de la Academia Chilena de Bellas Artes); y el rector de la Universidad Católica de Temuco, Aliro Bórquez Ramírez (representante del Consejo de Rectores).

El puesto que dejó vacante en el jurado el fallecido Vicente Bianchi, último Premio Nacional de Artes Musicales, fue cedido a Juan Pablo Izquierdo, ganador del mismo título en 2012.

El Premio Nacional de Artes Musicales 2018 recibirá un diploma, casi 21 millones de pesos y una pensión vitalicia de 20 UTM (más de 960 mil pesos).