Programa de Gloria Münchmeyer reemplazará a “La jueza” en CHV

Tras 11 años en el canal, Carmen Gloria Arroyo fue desvinculada de Chilevisión además de todo el equipo a cargo de “La Jueza”, en una medida que le costó entender.

Desde la señal de Turner rápidamente encontraron un reemplazo para el programa y a la persona que se hará cargo.

Según cuenta El Mercurio, la actriz Gloria Münchmeyer conducirá el espacio “Historias del alma”, el cual debutará el próximo 1 de enero entre las 15,30 hasta las 18 horas de lunes a viernes.

Este nuevo programa de CHV estará dedicado a destacar las películas más exitosas del cine, con un fuerte énfasis en cintas de carácter más femenino y romántico.

“Básicamente, tengo que presentar películas que son dirigidas a las mujeres, que es el público que durante la tarde ve televisión. Mi análisis, eso sí, no va a ser técnico, sino que voy a hablar de los contenidos, de cómo esas historias del cine son universales”, señaló la actriz al matutino.

Con “Historias del alma”, Münchmeyer por primera vez estará desarrollando dotes de animadora en su extensa trayectoria en el cine, televisión y teatro.

“Me sorprendió gratamente la propuesta y siempre me ha gustado hacer cosas distintas. Además, estoy sin pega, así que me acomodó la oferta”, apuntó.

Algunas de las películas que dirán presente en este nuevo espacio de Chilevisión son “Comer, rezar y amar” de Ryan Murphy; “El jardinero fiel” del director brasileño Fernando Meirelles y “La mandolina del capitán Corelli” de John Madden.

Otros cambios

En búsqueda de reestructurar la oferta televisiva que entrega CHV, el director de programación y producción del canal, Javier Goldschmied, adelantó que serán varias las novedades para el próximo año.

A “Historias del alma”, se sumarán “Las últimas hora de…”, un programa de Cristián Contreras, más conocido como Dr. File y “La Noche es nuestra”, un espacio nocturno a cargo de Pamela Díaz, Jean Philippe Cretton y Felipe Vidal.

Además de “La Jueza”, otro programa de estilo similar que no seguirá en la estación privada es “Caso Cerrado”, espacio que fue comprado a Mega.

Desde la señal de Turner decidieron no comprar más episodios debido al alto valor que tienen, así que desde el 1 de enero ya no estará más la presentadora cubana-estadounidense Ana María Polo.

Después de “Historias del alma”, se transmitirá “Vidas en riesgo” y “Lo que callamos las mujeres”, espacios ya consolidados en su programación.

