Programa Miradoc estrena emotivo documental sobre dos peculiares canes

Una historia de amistad que no necesita palabras. Así se resume la relación entre Fútbol y Chola, una dupla de perros que pasan sus días en el skatepark del Parque Los Reyes, de Santiago Centro. El filme se ha exhibido en más de 80 festivales internacionales, cautivando a los espectadores y la crítica especializada.

El público de Punta Arenas, tendrá la oportunidad de ver esta cinta, este miércoles 4 de diciembre, a las 20 horas en Cine Sala Estrella, en el marco de la cartelera del Programa Miradoc. Las entradas ya se encuentran a la venta en boletería a un valor de 2 mil pesos.

“Un mundo mágico donde los perros mandan”, escribió el diario inglés The Guardian entre muchos otros elogios recibidos a partir de su estreno en el Festival Internacional de Documentales de Amsterdam, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado: “Tiene un encanto hipnótico que los amantes de los animales no podrán resistir” (Allan Hunter de Screen International); “la película se preocupa por estas dos criaturas y también lo hará el público al final” (Peter Debruge de Variety); “la rutina de descanso y juego de los perros nos adormece en un estado contemplativo, lo que nos permite apreciar mejor el misterio de la existencia” (Bilge Ebiri del The New York Times); “es un intento radical de ver el mundo desde una perspectiva no-humana” (Keith Watson de Slant Magazine), son algunos de los textos inspirados en la amistad de estos dos perros mestizos.

El proyecto nació en el año 2009, cuando Bettina le regaló a Iván un skate con el fin de que volviera a patinar. Así, él comenzó a ir al parque Los Reyes todas las semanas. “El Fútbol y la Chola aparecen justo en lo peor de la crisis. Un día Iván estaba patinando en Los Reyes y lo llamé por teléfono para decirle que debíamos cambiar el foco a la película. Iván me dice que en ese momento había un par de perros jugando en los bowls con una pelota, que tenía que ver eso”.

La dupla de realizadores asegura que el público se encontrará con “una película emotiva y divertida”. “Es una película graciosa y emotiva sobre un microcosmos: el skatepark Los Reyes”, complementan. “Este lugar es visto desde el día a día de una pareja de perros maravillosos que se aman, el Fútbol y la Chola, y que viven rodeados de insectos, autopistas y adolescentes humanos tratando de surgir en la vida de manera un poco torpe”.

El filme ha recibido importantes reconocimientos como el Premio Especial del Jurado, Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam Idfa, 2018; el Premio Nat Geo a la Mejor Película, Millennium Docs Against Gravity, 2019; Mención Especial del Jurado, Fic Monterrey, 2019; Premio Mejor Sonido, Santiago Festival Internacional de Cine Sanfic, 2019; Mejor Largometraje Latinoamericano, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires Fibda, 2019, y Mejor Documental Latinoamericano, FicViña, 2019.