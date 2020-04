Programación para Semana Santa en TV abierta y plataformas online

Una Semana Santa inédita se vivirá no solamente en Chile, sino en todo el mundo. El avance del coronavirus ha provocado que las autoridades determinen restricciones para la circulación y aglomeración de personas, por lo que se han visto afectadas todas aquellas actividades vinculadas a este culto. Pero ahora, con las plataformas virtuales, principalmente, se puede participar igual y renovar la fe, mientras que la televisión ofrecerá los clásicos de siempre.

Si hablamos de íconos de la Semana Santa en TV, lo primero que se viene a la mente es “Jesús de Nazareth”, la serie dirigida por Franco Zeffirelli y que tras exhibirse hace años por capítulos, actualmente se emite solamente los viernes, en Televisión Nacional. Lo que se mantiene es la emisión ya que son 38 los años en que los fieles se conmueven ante esta muy lograda representación de Jesús, encarnado por el actor Robert Powell. Así, “Jesús de Nazareth” está programado para hoy a partir de las 18,30 horas.

Pero antes, entre las 08,45 a las 12 horas, el canal nacional emitirá la miniserie «San Pedro», protagonizada por Omar Shariff y, desde las 15,30 horas, «Los 10 mandamientos», reversión de ABC del clásico de 1956, que, al igual que la original, se filmó en Ouarzazate, Marruecos, cerca de las dunas de arena donde se filmó «Lawrence de Arabia».

La Red en tanto, partirá su programación de Semana Santa hoy a las 12 horas, con «El Papa bueno», que narra la vida de Juan XXIII y que fue protagonizada por el actor británico Bob Hoskins. A las 15,45 se emitirá «Ben Hur, la miniserie», una adaptación televisiva de la legendaria novela de Lewis Wallace y que protagonizan Joseph Morgan y Stephen Campbell.

Para mañana, en tanto, a las 16 horas, también en La Red, será el turno de «Moises», producción de la RAI protagonizada por Burt Lancaster, Anthony Quayle, Irene Papas e Ingrid Thulin y el domingo, a las 22 horas, «Barrabás», producción televisiva basada en la novela homónima escrita por el ganador del Premio Nobel Par Lagerkvist.

Plataformas virtuales

La era del streaming ha permitido que el público no se quede solamente con la alternativa de los canales de televisión, sino que puede explorar plataformas como Netflix, que cuenta con un amplio registro de películas y documentales con temática religiosa.

Para los niños, está disponible “El príncipe de Egipto”, una película animada con una historia bíblica de cierta complejidad, que relata el episodio en que el faraón ordenó el asesinato de miles de niños para mantener a raya a los trabajadores esclavizados.

Otro filme clásico para la familia es “Marcelino, Pan y vino” y que narra la historia en la que un niño habla con una figura de Jesucristo. Esta película ganó el Oso de Plata en Berlín.

También hay espacio para películas que en su tiempo fueron muy controversiales, como “La última pasión de Cristo”. En 2004 Mel Gibson dirigió este filme sobre los últimos días de Jesucristo. Los personajes de la película hablaban latín y en arameo, idiomas que habló Jesús. Su estreno fue polémico por la crudeza y realismo de sus imágenes, sobre todo durante el camino de Jesús hacia la cruz.

Más controversia causó “La última tentación de Cristo”, una película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Willem Dafoe. Se estrenó en 1988 y causó revuelo por la relación que en la película Jesús entabla con María Magdalena.

Y si hablamos de producciones polémicas que se pueden hallar en Netflix, no puede faltar el clásico del grupo inglés Monty Phyton “La vida de Brian”, estrenada en 1979 y que como dato curioso, fue filmada en prácticamente las mismas locaciones de “Jesús de Nazareth”. También se hizo famosa por el financiamiento que le proporcionó el ex Beatle George Harrison, solamente porque quería verla. La película tiene como eje a Brian, que nace el mismo día que Jesús y que es confundido con el mesías. Las críticas fueron feroces, acusando a la producción de blasfemia, por sus cuestionamientos, en clave de sátira, no solamente de la religión católica, sino de prácticamente todos los credos.

Otra plataforma es Youtube, donde este fin de semana, por 48 horas, el creador Andrew Lloyd Webber compartirá musicales en su canal “The show must go on!” desde hoy a las 15 horas, entre los que se encuentra el clásico musical «Jesus Christ Superstar», que como dato curioso, cuenta en su elenco con la Spice Girl, Mel C, como «Mary Magdalene».