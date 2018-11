¿Qué autoridad debe encabezar los actos por los 500 años del hallazgo del estrecho de Magallanes?

David Fernández

El 20 de septiembre de 1519, el navegante portugués Hernando de Magallanes zarpa desde Sanlúcar de Barrameda, España, con una flota conformada por cinco embarcaciones (naos), para dar inicio a una expedición que tenía como propósito abrir una ruta comercial con las islas de las especias por occidente, buscando un paso entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. El 21 de octubre de 1520, el marino comienza el cruce por el Estrecho de Magallanes, cuya condición natural permitía la unión de los océanos Atlántico y Pacífico. Este hallazgo fue fundamental para concretar la primera circunnavegación de la Tierra.

Magallanes fallece en la isla de Mactán, Filipinas, en 1521. Así la expedición quedó en manos de Juan Sebastián Elcano, recalando en Sanlúcar de Barrameda, el 6 de septiembre de 1522. En este momento se hizo efectiva la primera vuelta al mundo por vía marítima.

El paso interoceánico que permitió el hito histórico, el cual generó profundos cambios culturales y económicos en el mundo, se encuentra en la Región de Magallanes, Chile. Los habitantes y autoridades se preparan para celebrar el hecho, ya que en 2020 se concretan 500 años de la hazaña. Esta conmemoración es de carácter internacional, debido a la involucración de Portugal y España. Para Chile también es importante, porque los primeros registros de su territorio, fueron posibles gracias a los mapas creados a partir de la expedición de Magallanes y Elcano, 16 años antes de que Diego de Almagro recorriera el país por el lado norte (1536).

Actividades

Exposiciones, presentaciones, proyectos de infraestructura e iniciativas turísticas figuran como parte de las actividades que celebrarán los 500 años, todas provenientes de diferentes sectores y organizaciones, haciendo cuestionar a la comunidad el hecho de si existe un trabajo mancomunado de las entidades públicas locales, regionales y nacionales, respecto a la conmemoración.

Algunos indican que debería ser el gobierno regional quien deba liderar las actividades por los 500 años, otros consideran que la Municipalidad de Punta Arenas está apta para tal labor, algunos igual han manifestado que lo importante es organizarse, mientras que los más críticos creen que las autoridades no cumplirán con las expectativas, al igual que con otras situaciones.

Opiniones

“El gobierno regional debería liderar las actividades, es un cumpleaños de toda la región. Ellos deberían tomar las riendas del asunto. Considero que actualmente no se están haciendo los esfuerzos necesarios para elevar esta celebración, porque no hemos visto tanto movimiento como debería ser, a nivel nacional no hay nada, falta aún”, opinó Juan Vivar Díaz. Fanny Oyarzún, quien visita regularme la zona, es de la misma idea, “el gobierno regional debería hacerse cargo”, dice, ya que es una entidad con más poder que la Municipalidad de Punta Arenas.

El puntarenense Eric Peruzovic cree que es más relevante que las actividades sean organizadas en conjunto. “Este es un evento importante, algo histórico, patrimonio nuestro, es parte de la historia. Así que hay que tomarle el peso y hacer las cosas bien”, agregó.

Dina Villegas considera que la Municipalidad de Punta Arenas tiene la capacidad de hacerse cargo de la conmemoración, debido a la gestión que ha hecho el alcalde Radonich. “Para mí la municipalidad debería liderar la conmemoración, han trabajado más y personalmente les tengo más confianza”, comentó Ramiro Miranda, argentino que reside en Río Gallegos, pero como varios de sus habitantes conoce muy bien Punta Arenas.

“La verdad de las cosas, creo que ninguno de los dos está realmente capacitado. No estoy conforme con ninguno de los dos porque hay muchas cosas que no solucionan, se la pasan hablando y prometiendo, tanto que aquí que allá y al final estamos igual”, opinó tajantemente Rosa Almonacid, oriunda de Puerto Montt, pero habitante de Magallanes hace 24 años.

Página web

En la página web de La Prensa Austral se hizo la pregunta “¿Quién debe liderar las celebraciones de los 500 años del paso de Hernando de Magallanes por el estrecho?”. Las opciones fueron las siguientes: “El Presidente Piñera porque es una conmemoración nacional que, además, involucra a otros Estados”, “La intendenta porque es una celebración que involucra a toda la región” (María Teresa Castañón) y “El alcalde de Punta Arenas porque es la comuna más importante” (Claudio Radonich). De un total de 1.319 votos, el 47% (624 votos) optó por la primera opción, el 33% (434 votos) seleccionó la segunda alternativa y el 20% (261 votos) se inclinó por la tercera.