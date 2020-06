A través de un sincero y emotivo video el cantautor español Pablo Alborán reveló que es homosexual y aseguró quiso hacerlo público para “sentirme libre, igual que mis canciones”.

“Estoy aquí para contarles que soy homosexual, que no pasa nada y que la vida sigue igual”, aseguró el artista, que asegura haber “luchado siempre contra cualquier expresión que vaya contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la homofobia y hoy quiero que mi grito se haga más fuerte y tenga más valor y peso”.

La voz de “Te echado de menos” dijo que hacía esta confesión “para sentirme un poquito más feliz de lo que ya era”.

“En mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de amar a quien he querido, me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo jamás me sentí discriminado u odiado”, agregó.

“Espero que este mensaje le haga más fácil el camino a alguien, pero principalmente esto lo hago por mí”, puntualizó Alborán.

Pablo Alborán es un cantautor español de música romántica que goza de gran popularidad en su tierra natal, en Latinoamérica y en Chile, donde ha actuado tres veces en el Festival de Viña del Mar. “Siempre he escrito canciones sobre ti, sobre mí, sobre lo que sucede alrededor. Cualquiera se puede sentir identificado con mis temas porque para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones”, concluyó.

Finalmente el músico adelantó que está preparando un disco “muy especial”.