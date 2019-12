Radio Angostura: el faro de información que sorprende al viajero en Punta Delgada

La radio es el único medio de comunicación que prácticamente no ha sufrido ningún cambio de paradigma en su larga historia de vida. Y más aún si hablamos de la Radio Angostura, ubicada en el cruce de Punta Delgada. Un dial que ayuda e informa a todos los usuarios que utilizan el estratégico cruce hacia Tierra del Fuego.

Y así conocimos a Jhony Díaz, locutor argentino que está para informar y servir a una comunidad en tránsito.

El comunicador, que prefiere mantenerse como incógnito para resguardar la magia radial, cuenta que cubren todo lo que ocurre en el estratégico punto de nuestra región, muy cerca de la frontera con Argentina: “Cubrimos todo el extremo norte de Punta Delgada, nuestra frecuencia alcanza a cubrir alrededor de 30 ó 40 kilómetros a la redonda”, dijo Díaz.

Y el locutor argentino añadió que “el servicio que prestamos a la comunidad es principalmente para los usuarios del cruce y proporcionamos toda la información de este lugar como horarios, clima y todo lo relacionado a este apartado lugar”.

¿Cuánto tiempo llevas en esta radio?

“Llevo trabajando más de un año y medio en esta radio y feliz, siempre he trabajado en radios y me gusta mucho. Es muy tranquilo estar acá”.

¿Qué es a lo que se dedica esta frecuencia?

“Además de poner música y dar la información sobre el cruce, la gente se me acerca para que pueda dar un saludo, es una radio muy personal. Si bien no tengo contacto frontal con la gente, sí hablo atrás del micrófono con ellos”.

¿Pero te conoce la gente?

“Me imagino que no me conocen, nunca me han visto, es por eso que no quiero que me saques fotos, para mantener el anonimato (ríe). Tocamos todo tipo de música, pero priorizamos la de los ’80, latino, románticos, depende del ánimo de los usuarios y los camioneros que son nuestros principales radioescuchas”.