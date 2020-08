Radio Antártica termina sus transmisiones pero se mantendrá en formato online

El propietario de la emisora, Vladimiro Mimica Cárcamo asegura que, producto de la crisis que ha generado la pandemia por el Covid-19, se vio obligado a apagar el micrófono. Pero adelanta que comenzará a trabajar en un nuevo proyecto que encantará, particularmente, a los colocolinos.

Cristian Saralegui

Muchos sueños que se habían podido concretar, terminaron desapareciendo, producto de la pandemia del Covid-19. O bien, debieron readecuarse, pensando que pasará mucho tiempo antes que la situación mejore. Y a veces conviene no estirar mucho el hilo, porque el corte puede ser muy repentino y doloroso. Todo eso debe haber pensado el comunicador Vladimiro Mimica, que esta semana decidió cerrar las transmisiones de Radio Antártica, en el 100.3 FM.

Un sueño que tenía el popular “Cantagoles” tras regresar de su exitosa carrera en Santiago, era tener su propia radio en Punta Arenas. Y ese anhelo pudo concretarlo hace cuatro años, con esta emisora. “Yo arrendé la frecuencia a Oscar Bravo, para cuya familia solamente tengo agradecimientos, por cuatro años, y evidentemente, con una opción de renovar, la que no pude tomar, porque el momento en que construí este sueño, es absolutamente distinto a éste, como para poder sostener un medio como pretendía hacerlo. Hacer de la Radio Antártica un medio abierto a todas las ideas y contribuir desde ese medio, a tener una mejor sociedad. Eso me impulsó, hubiera querido seguir por cuatro años más, porque creo tener la fuerza, las energías suficientes, pero los tiempos son absolutamente distintos. Yo no tengo espaldas económicas para sostener una inversión con un tan incierto futuro”, reflexionó Mimica.

Pero esto no implica que quien se hiciera popular con el relato deportivo decida abandonar las comunicaciones. “Tendré que adecuarme a las nuevas tecnologías y, evidentemente, seguiré haciendo radio. La Radio Antártica es registrada por mí y seguirá en las nuevas tecnologías, online, cuyo diseño lo tengo, pero hay que plasmarlo definitivamente”, manifestó Mimica, pese al profundo dolor que siente ante este cambio de dirección.

Nuevos proyectos

Además de la radio, el fútbol ha sido la otra pasión de Vladimiro Mimica, y que le permitirá concretar otra idea que lo tiene con mucho entusiasmo “y que me he impuesto, respondiendo a un anhelo expresado tantas veces por el pueblo colocolino: escribir la historia de la ‘soberana de América’ con motivo de los treinta años de Colo Colo campeón de la Copa Libertadores. Comencé ahora a escribir un libro, para editar en todo Chile, recordando la hazaña que el próximo año cumple 30 años y que es mi gran desafío y gran tarea a nivel nacional”, adelantó Mimica, que ese mismo 1991 editó un cassette con sus relatos de esa campaña, acompañado en los comentarios por Carlos Caszely.

Volviendo a su despedida del dial, Mimica indica que hoy será la última transmisión, pero sin programa especial. Me acostumbré a llegar a las 6 y media de la madrugada, a tomarme el primer café de la mañana con Lucho García. Mi vida fue la radio y este siempre fue un sueño: tener mi radio en Punta Arenas. Creo que la vida ha sido muy generosa conmigo que me dio la oportunidad, a lo mejor hubiera querido que fuera por más lapso de tiempo, pero de por medio no estaba esta pandemia que iba a ser todo tan distinto, tan cuesta arriba”, comentó.

En el cierre, Vladimiro Mimica valoró el grupo de trabajo que tuvo y el aporte que fueron a la comunidad, porque si bien admite que “el periodismo no enriquece a nadie en los bolsillos, sino en el espíritu, en ese espíritu de servicio que agradezco haber tenido desde siempre y que he utilizado a través de la radio. Ahora, ¿qué satisfacción me deja? Haber sido una radio abierta a todas las ideas, nunca he vetado a nadie por sus ideas. Tengo un gran respeto por la política para construir una buena sociedad, y esta radio ha estado abierta a ser un aporte. Fuimos compañía con diversos programas, con ‘Los tiempos de mi abuelo’, de Luis Antonio Gamboa, con nuestra música folclórica, a las 6 de la mañana saludando el alba con la música chilena. Hicimos un gran esfuerzo informativo y quiero reconocer en ‘Pepe’ Marihueico a un tipo de un tremendo esfuerzo; tuve el gusto, el placer de poder tener a un tremendo animador de las mañanas magallánicas a través de todos los tiempos, como el Pato Mladinic, hicimos un gran equipo; la radio tuvo un espacio para todos y eso a mí me deja honesta y sinceramente, más que satisfecho”, finalizó Vladimiro Mimica.