Radio Presidente Ibáñez celebrará los 51 años de Woodstock

El festival de Woodstock siempre es mencionado como el evento más grande en la historia de la música, no sólo rock. Entre los que participaron destacan Joan Baez, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joe Cocker, The Who, Ten Years After, Santana entre otros. E por eso que hoy, a las 19 horas, el programa «El último tren a casa» que produce el Colectivo Aczión Kultural con la conducción de Pedro Guichapany, en Radio Presidente Ibáñez, presentará una edición dedicada a recordar 51 años del festival realizado entre el 15 y 18 de agosto de 1969 y que reunió a medio millón de personas junto a los grandes exponentes del rock en sus variados géneros.

Radio Presidente Ibáñez se sintoniza en el 88.5 FM de Punta Arenas y Porvenir, en el 94.3 FM de Puerto Natales y por el canal 38 de TV Red Premium y por www.radiopresidenteibanez.cl.