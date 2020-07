Radio Presidente Ibáñez recordará a Jim Morrison a 49 años de su muerte

Programa “El último tren a casa”

Hoy a las 19 horas, el programa «El último tren a casa» del Colectivo Aczión Kultural y que conduce Pedro Güichapany en Radio Presidente Ibáñez (88.5 FM Punta Arenas y Porvenir y 94.3 en Puerto Natales) estará dedicada a Jim Morrison, cantante, compositor, poeta y líder del grupo The Doors, fallecido el 3 de julio de 1971 a la edad de 27 años.

Morrison es considerado uno de los mejores cantantes de rock de la historia, uno de los pilares de la contracultura hippie. Se le conoció además por su apodo de «El Rey lagarto» («The lizard king»).

Con respecto a su muerte se dijo que fue encontrado en la bañera de su hotel. Se sabía de su consumo de drogas como LSD, cannabis, peyote, pero se sugirió que su muerte estuvo provocada por sobredosis de heroína lo cual resulta raro porque a Jim Morrison le fue diagnosticada una «fobia a las agujas».

El recuerdo a Jim Morrison será con la actuación del grupo The Doors en el Festival de la Isla de Wight del 30 de agosto de 1970. Otros que participaron de los cinco días de Festival fueron Jethro Tull, Jimi Hendrix, Joan Baez, The Moody Blues, Chicago,Miles Davis, Ten Years After, Emerson, Lake & Palmer, entre otros.

Radio Presidente Ibáñez también está presente en el canal 38 de TV Red Premium y en www.radiopresidenteibanez.cl