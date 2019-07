Radio Presidente Ibáñez recuerda a Jim Morrison a 48 años de su muerte

Hoy a las 19 horas, el programa «El último tren a casa» presenta una edición dedicada al cantautor y poeta Jim Morrison, fallecido el 3 de Julio de 1971 en Paris, Francia, a la edad de 27 años. Las circunstancias de la muerte de Morrison nunca quedaron claras, incluso se especuló en que haya sido un asesinato.

El espacio recordará uno de los grandes conciertos de Jim Morrison junto al grupo The Doors: «Live at The Isle of Wight Festival 1970», concierto realizado el 30 de agosto de 1970.

Radio Presidente Ibáñez se puede sintonizar en el 88.5 FM de Punta Arenas y Porvenir y en el 94.3 FM en Puerto Natales, además del canal 38 TV Red Premium y por www.radiopresidenteibanez.cl.