Radio Presidente Ibáñez rendirá homenaje a George Harrison a 18 años de su muerte

Hoy se cumplen 18 años de la muerte del ex Beatle George Harrison. Es por ello que el programa de Radio Presidente Ibáñez «El último tren a casa» que produce el Colectivo Aczión Kultural, con la conducción de Pedro Guichapany rendirá homenaje al músico multiinstrumentista, compositor, cantautor, productor musical, productor cinematográfico, y cantante. Fue el menor de los Fab Four, como se les llamó a The Beatles y era conocido como el “Beatle callado” y por su misticismo.

En el programa radial se ofrecerá una serie de grabaciones en vivo con canciones clásicas de su repertorio como «Something», «Here comes the sun», «My sweet Lord», «Give me love», entre otras.

Radio Presidente Ibáñez se puede sintonizar en el 88.5 FM de Punta Arenas y Porvenir y en el 94.3 FM de Puerto Natales, además del canal 38 de TV Red Premium y en www.radiopresidenteibanez.cl.