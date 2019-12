Realizan musical basado en la película “Grease” y fueron sorprendidos con saludo de Olivia Newton-John

– Original intervención de la intérprete se dio en la ceremonia de licenciatura de los octavos básicos del establecimiento.

En el Colegio Green Hill se realizó la licenciatura de los octavos básicos, en la que se presentaron números artísticos, entre ellos, el correspondiente a los alumnos de séptimo año, que despidieron a sus compañeros mayores. La puesta en escena estuvo basada en la película “Grease”, protagonizada por Olivia Newton-John y John Travolta.

Fueron horas de ensayo y de trabajo duro, donde primaron los talentos individuales, pero también la sana convivencia y la inclusión.

Pero los apoderados, profesores y directivos quedaron con la boca abierta cuando, antes de la presentación, apareció un saludo de, nada más y nada menos, que de la mismísima Olivia Newton-John, protagonista de la icónica película.

Ella, no solamente envió sus buenas vibras y felicitó al establecimiento, especialmente a los octavos, sino que, en particular, entregó un especial saludo a Antonio, estudiante de séptimo con síndrome de Down, y que caracterizó de manera notable, a Danny Zuko, el protagonista del filme que causó furor a principios de los ’80.

Quizás los estudiantes no quedaron tan impresionados al principio, pero después se enteraron que aquella señora que les envió ese saludo fue toda una estrella en esa década, en la que todas las jovencitas añoraban ser Sandy, el personaje que encarnó en dicho filme.

Pero, ¿cómo se produjo eso? La gestión se extendió por todo el semestre, ya que no era nada fácil acceder a una diva como Olivia Newton-John, pero el profesor Angel Villarroel puso todo su esfuerzo y logró con éxito su misión.