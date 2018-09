Reconocido paleobiólogo presentará libro sobre la teoría de la evolución de Darwin

El Hotel Casino Dreams de Punta Arenas mediante su gestora de producción de Arte y Cultura, Marisol Rimenschneider, ha logrado entablar diversas relaciones y acuerdos con variadas instituciones artísticas, culturales y científicas. Gracias a ello la empresa privada ha podido exponer diferentes piezas de artes e históricas, como también efectuar charlas, entre otras.

En 2016 Marisol Rimenschneider visitó el Museo de Historia Natural de Londres. En su viaje la gestora cultural conoció al paleobiólogo inglés Adrian Lister, quien comprometió presentar en Punta Arenas el libro en el que estaba trabajando y que se centraba en Charles Darwin. El reconocido investigador publicó en abril de 2018 el texto “Darwin’s Fossils: The Collection that Shaped the Theory of Evolution” (Los fósiles de Darwin: La colección que formó la Teoría de la Evolución). El interés del científico por llevar a cabo una presentación en Magallanes reside en que el libro detalla la expedición del naturalista Charles Darwin por el canal Beagle, explicando la importancia que tuvo este hecho en el desarrollo de su Teoría de la Evolución.

De esta manera Rimenschneider y el Hotel Casino Dreams debieron esperar dos años para poder concluir esta actividad, pero finalmente la paciencia y persistencia dieron frutos, ya que “Darwin’s Fossils: The Collection that Shaped the Theory of Evolution” será presentado este lunes 1 de octubre, a las 19,30 horas, en el salón Faro Evangelista del recinto de entretenciones. El acto contará con la presencia de Adrian Lister, quien abordará antecedentes sobre su libro y narrará el trabajo que ha realizado a lo largo de los años. Cabe señalar que el paleobiólogo también abordará las características del milodón, y por lo mismo se presentará el video “Los vestigios del milodón de Ultima Esperanza en Londres”.

Sobre Adrian Lister

Adrian Lister es investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra del Museo de Historia Natural de Londres. Obtuvo su licenciatura y doctorado en Zoología de la Universidad de Cambridge, y desde 1991 dio clases en el University College de Londres, donde se convirtió en profesor de paleobiología, antes de mudarse al Museo de Historia Natural en 2007.

Adrian Lister es autor de casi 200 artículos científicos y sus dos libros sobre mamuts han vendido más de 60 mil copias en seis idiomas. Otros intereses de investigación incluyen el enanismo de mamíferos en las islas en el Cuaternario y las causas de la extinción de los grandes mamíferos al final de la edad de hielo.

Además de su investigación sobre mamíferos fósiles, Adrian Lister también estudia la taxonomía de sus representantes vivos, ha formado parte de los paneles especializados de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para elefantes asiáticos y venados, y ha dirigido expediciones para estudiar elefantes vivos en Nepal, India, Ghana y Borneo. Es un colaborador frecuente de programas de televisión y radio sobre mamíferos fósiles y vivos.