Recorrido cultural rendirá homenaje a los 100 años de los “Tirapiedras” del Frigorífico Bories

Hoy se cumplen 100 años del asalto al Frigorífico Bories, uno de los hitos históricos de Puerto Natales, en el que los trabajadores realizaron una huelga para pedir mejora en sus condiciones, particularmente, contar con 8 horas de trabajo. Su rebelión ante la negativa de los dirigentes a cargo, llevó a un enfrentamiento que se produjo el 23 de enero de 1919.

Este grupo de trabajadores pasó a la posteridad como los “tirapiedras” y para recordar su importancia en las reivindicaciones obreras, el Museo del Recuerdo y el Centro de Documentación Patrimonial Fuego Patagonia, ambos pertenecientes al Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes, organizaron un conjunto de actividades para esta jornada.

El magister en Ciencias Sociales mención Patrimonio, Rodrigo González Vivar, detalló que las actividades se iniciarán a las 17 horas en el museo ubicado en Avenida Bulnes 01890 con “el recorrido de los tirapiedras, porque vamos a utilizar objetos que hay en el museo, relacionados con el mundo campesino, del mar y toda la clase obrera de principios del siglo XX y con ellos vamos a contar la historia”. El recorrido tendrá una duración de una hora y posteriormente, los asistentes se dirigirán al Centro de Documentación Patrimonial Fuego Patagonia, que se inauguró el año pasado.

“Allí vamos a exhibir el documental ‘Fom’ Federación Obrera de Magallanes, en el que se entrevistan a algunos ex federados, sindicalizados, que trabajaron en el Frigorífico Bories, incluso entrevistan al último maquinista que manejó el tren de Natales al frigorífico. Además mostraremos documentos históricos, como un libro que escribió Luis Ojeda, que fue obrero y vamos a mostrar otros documentos históricos inéditos relativos a este hito. Este libro fue editado en agosto de 1919. Hay planos, actas, copiadores, periódicos que tienen que ver con este hito”, adelantó.

La actividad continuará con la generación de un espacio de discusión, por lo que “invitamos a la comunidad en general, pero también a los sindicatos de trabajadores presentes en Punta Arenas, cada vez quedan menos así que este tipo de actividades la hacemos para reivindicar a la clase trabajadora. Ellos pedían 8 horas de trabajo, lo que para nosotros es normal, en ese entonces no. Pedían que se reajuste el valor de la comida. Un arriendo valía 200 pesos y los obreros ganaban 180. Hoy en día, un arriendo cuesta 300 mil o 350 mil y el sueldo mínimo no alcanza a ser 300 mil. Entonces estamos a 100 años y no hemos progresado mucho”, reflexionó, finalmente, Rodrigo González Vivar.