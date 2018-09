Red Liquenlab organizó capacitación para creadores locales

El artista sonoro uruguayo Brian Mackern desde 1999 realiza trabajos como video-data jockey realizando experimentos musicales con proyecciones, datos y colaborando con artistas sonoros y musicales. Ha compuesto música para piezas de teatro, video, filmes y ha diseñado entornos sonoros para performances. Es docente en la Escuela de Bellas Artes, de la Universidad de la República.

Este artista de nuevos medios ha visitando en reiteradas oportunidades Magallanes, ya sea para ser parte de la programación del Festival Lumen o para presentar sus obras en el marco de las actividades que realiza la Red de Intermediación Liquenlab. Su última incursión en la ciudad fue organizada por esa entidad artística, a través de un taller titulado “Cartografías Afectivas. Observatorio Sonoro, Estrecho de Magallanes”. Esta iniciativa abordó el enfoque creativo de planificación, recopilación, registro y recontextualización del material sonoro, visual, textual y gráfico de trayectos reales o virtuales, para desarrollar en el entorno próximo y ser integrado de una cartografía propia.

Respecto a su experiencia en desarrollar arte de nuevos medios en Magallanes, Brian Mackern señaló, “es alucinante, siempre trabajo con ciudades puerto, me parecen que son los primeros lugares donde se interrelacionan culturas. El estrecho de Magallanes tiene un interés muy especial para mí por todo el imaginario que existe, esa cosa recóndita, lejana. Entonces siempre me interesó mucho saber cómo se trabajaba desde el lugar. Fue así que me encontré con la gente de Liquenlab y así realicé el taller que se llevó a cabo tal cual quería, me interesaba que participaran personas de diferentes áreas de conocimiento. Se abordaron temáticas muy interesantes y surgieron propuestas innovadoras. A partir de ahí desplegamos un abanico de posibilidades y ahora la idea es mantenerlo, desarrollar un portal donde se puedan compartir todos los recursos para llevar a cabo las propuestas creativas. Así los nuevos artistas podrán encontrar un lugar que les soluciona datos que necesitan”.

El artista uruguayo concluyó manifestando que hay gran interés por el mundo artístico de los nuevos medios, precisando que la comunidad no duda en innovar y abordar diversos temas.