“Regalé mis ojos”: Nano Stern liberará su canción dedicada a Gustavo Gatica y se presentará en Plaza de la Dignidad el 6 de marzo

El artista nacional escribió la canción musicalizando las palabras del propio Gatica tras ser impactado por balines en ambos ojos

Con una presentación en el centro neurálgico de las manifestaciones sociales, Nano Stern estrenará oficialmente su tema “Regalé mis ojos”. La composición que realizó en honor a Gustavo Gatica, joven que perdió ambos ojos producto del impacto de balines por parte de Carabineros, será interpretada por el cantante en Radio Dignidad, ubicada en la misma plaza, el viernes 6 de marzo a las 18:30 horas.

Esta canción fue compuesta por Stern luego de escuchar la frase que Gustavo le dijera a su madre: “regalé mis ojos para que la gente despierte”. “Yo estaba muy conmovido, en shock por lo que estaba pasando en nuestro país, y la canción nació desde un impulso gutural, una cosa muy de adentro. Fue una descarga emocional que se terminó en canto”, comenta.

A través de esta composición, el artista busca visibilizar lo que está ocurriendo en Chile y , a través del canto, ayudar a darle una voz a las víctimas. Luego de escribir “Regalé mis ojos”, Nano Stern estuvo con Gustavo Gatica y su familia, oportunidad en la que pudo interpretar la canción y vivir emotivos momentos que dieron pie a una relación de mucho cariño. “Conversando con ellos se me reafirma la necesidad de que nosotros los artistas sigamos visibilizando estos temas, porque Gustavo quedó con una ceguera total para el resto de su vida, y el Estado, que es responsable de esta situación, no se ha hecho cargo para nada”, enfatiza.

Desde el llamado “estallido social”, el cantautor ha sido parte de innumerables instancias de participación ciudadana, lo que le ha permitido vivir en carne propia la resignificación del rol que cumplen los artistas en momentos como este. Asimismo, ha estado trabajando, en paralelo, en el proyecto de su primer libro de poesía, el que compila las décimas que ha venido escribiendo desde el 18 de octubre.

“Siento una profunda gratitud por todos esos espacios donde he podido desarrollarme desde mi oficio, tanto desde la canción como del verso. En el contexto de los cabildos comunitarios y los encuentros populares he estado haciendo muchos talleres de escritura en décima, de lira popular, y he podido ir compartiendo un poquito de este bello camino del que yo mismo soy un aprendiz. También ha sido muy fuerte ver el impacto que tiene la poesía popular en redes sociales; ahí sucede un intercambio de ideas importante y para mí es un privilegio utilizar el canto, el verso y la palabra como una herramienta colectiva”, explica Stern.

La versión de estudio de “Regalé mis ojos”, que ya alcanza más de un millón de reproducciones en RRSS en su versión más cruda, será liberada en las principales plataformas digitales a las 00:00 hs del viernes 6 de marzo. Esa misma tarde, Nano Stern la estará presentando en los balcones de Radio Dignidad, junto al grupo illapu. “Es una fecha que va a estar muy cargada de simbolismo; será el primer viernes de marzo y la antesala de la gran marcha feminista, por lo que es increíblemente sincrónico tener la posibilidad de tocar ese día ahí. Me parece muy sincrónico y cargado de simbolismo poder realizar la presentación de este registro en el mismo lugar donde Gustavo y tantos otros han recibido impactos de balines”, concluye.

Cabe mencionar que Stern ha cedido de por vida los derechos autorales de la canción a Gustavo Gatica, por lo que todos los recursos que se generen irán en ayuda directa del joven y su familia.

«Regalé mis ojos» estará disponible en plataformas digitales a partir del viernes a las 00.00 horas.