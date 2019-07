Revelaciones de un mundo invisible presenta la artista visual Carla Yovane

“Tiempo de vals” es el título de la proyección fotográfica que se presentará hoy, en la casa La Porfía (Errázuriz 928), a partir de las 19 horas. Consiste en la exhibición de un ensayo fotográfico sobre un mundo raramente explorado: la prostitución. Más aún, se aborda la vida sexual de hombres que se dedican a esta actividad, y sus clientes, también varones. Un tabú a los ojos de la sociedad, pero presente.

La artista Carla Yovane Pérez se atrevió a entrar a este mundo con su cámara. Eligió uno de los lugares más concurridos del país: el centro de Santiago. Mientras la gente circula como si se tratase de un gigantesco hormiguero, en los edificios que se levantan alrededor, esta actividad se desarrolla de manera casi tan frenética como en el exterior.

Pero, ¿por qué tiempo de vals? “Muchas veces íbamos a distintos moteles alrededor de la Plaza de Armas y uno en particular, y como estas fotografías fueron tomadas antes o después del acto sexual de los involucrados, había mucho rato en que yo me quedaba fuera, esperando en la sala de espera. Y mientras las mujeres hacían el aseo, escuchaban mucho a Chayanne, sobre todo la canción ‘Tiempo de vals’, y si uno le pone atención a la letra, tiene que ver con esto de retratar estos espacios íntimos con lo que estaba haciendo, este baile afectivo”.

Yovane detalla que el proyecto consta de 50 fotografías, y la presentación en La Porfía consiste en una exhibición del proyecto y un posterior conversatorio sobre la temática. El video del proceso se presentó en el festival de Images Singuliéres, de Francia.

– ¿Cómo fue el proceso y cómo pudiste acceder a este mundo, y que la gente involucrada se pueda dar a conocer de esta manera tan íntima?

– “Este proyecto demoró un año. Surge a raíz de otro proyecto. Un tiempo estuve trabajando con la prostitución femenina en la Plaza de Armas, con dominicanas y colombianas. Y encontré que no había nada nuevo o algo que me llamara necesariamente la atención. La prostitución es un tema que en términos de fotografía se lleva trabajando desde hace mucho tiempo, entonces lo que quise hacer fue saber qué pasa con el mundo de los hombres, si existía o no. Ellas mismas me presentaron a prostitutos y ahí surge también la idea de por qué tenemos esos prejuicios o que siempre se retrata al trabajador sexual y por qué no, a los clientes y ese fue un desafío mayor, pero tuve la posibilidad de que algunos quisieran participar en el proyecto, lo que es mucho más difícil. Fueron horas de conversar con ellos para ganarme la confianza, y durante meses de trabajo”, explicó.

La artista enfatiza que no le interesó registrar el acto sexual en sí, “sino más bien, los temas emocionales, meterme en la cabeza de ellos y retratar lo que pasaba. Entonces aparecen rasgos de soledad, tristeza, pero que también es bastante cálido, con una mirada femenina donde los colores son ‘amorosos’”.

Respecto del concepto que tiene de este mundo que le tocó observar tan de cerca, Carla Yovane expone que “me di cuenta que hay distintos tipos de prostitución. El de la calle es más precario, de escasos recursos, es una persona que no siempre tiene cubiertas sus necesidades básicas (no tiene qué comer, vive en la calle, poca educación, drogadicción) y gente que es más como scorts, que tiene donde vivir, va al gimnasio y tiene donde vivir. Entonces hay prostitutos cuyas necesidades tienen que ver con qué comer y dónde dormir y otros que te confiesan que lo hacen por placer, porque les gusta”, concluyó la artista, que expone por primera vez en Punta Arenas, aunque tiene parientes en la zona.