Rodrigo Pérez: “El teatro se hace cargo precisamente de estos temas que nadie quiere tocar”

– La función se realizará hoy a las 20 horas en el Liceo Sara Braun, y cerrará la programación del Festival Cielos del Infinito en Punta Arenas.

El actor Rodrigo Pérez, conocido por sus innumerables participaciones en teleseries de la pantalla chica, y actualmente dedicado mayormente a la dirección teatral, arriba hoy a Punta Arenas para protagonizar junto a Guilherme Sepúlveda, Jaime Leiva y el ganador al Mejor Actor del Círculo de Críticos, Gabriel Urzúa, la aclamada obra chilena “Pompeya”.

El montaje dirigido por el también actor y dramaturgo, Rodrigo Soto, es una obra que desde el mundo del comercio sexual habla de marginación, migrantes y discriminación. La desaparición de una amiga detona una crisis en un grupo de travestis, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus rivales colombianas.

Acerca de su participación en el festival más austral del mundo como también de las realidades más adversas que atraviesan nuestro país, temas que trata esta obra escrita por Gerardo Oettinger, y que el público puntarenense podrá presenciar hoy a las 20 horas en el Liceo Sara Braun, se refirió el actor, que interpreta el papel de “Suzuki” en esta puesta en escena.

-Como actor, ¿qué te parece ser parte de una obra tan potente como “Pompeya”, que ha tenido una buena crítica e incluso hay medios y páginas de cultura que invitan a “no dejar de verla”?

-“Primero, es un orgullo poder actuar en una obra que ha sido calificada como con tanta flor -digamos-, que ha sido tan alabada y particularmente ha sido alabado el grupo. Y personalmente, es muy placentero para mí como actor más mayor que el resto, ser capaz de compartir escenario con estos actores jóvenes que realmente son impactantes, entonces por un lado es orgullo, pero también -y esto, yo diría que es lo más importante- el placer que produce actuar en esta obra; es una obra que independientemente de su contenido provoca mucho gozo estar haciéndola”.

-¿Cuál es tu impresión, como habitante de este país, de estas realidades que nos hablan de marginación, travestis, inmigrantes, violencia y discriminación? ¿Como chilenos todavía nos incomoda mucho tocar estos temas?

-“Yo creo que son temas muy duros de tocar para la sociedad en general, no así para el arte; el arte se encarga de tocar estos temas que nadie quiere tocar. Y son temas que provocan una profunda culpa, porque estamos hablando de derechos humanos y es un tema siempre pendiente, sobre todo para una sociedad que está sustentada en un sistema que es el capitalista en donde la producción, la creación de más dinero, es el valor número uno, antes de los valores que deberían regirnos que son los valores humanos. Por lo tanto siempre es muy fregado para la sociedad tocar estos temas, no para el teatro, porque el teatro se hace cargo precisamente de estos temas que la sociedad no quiere tocar”.

-¿Qué te parece ser parte de Cielos del Infinito este 2019? ¿Conocías de antes el Festival? ¿Sabías que en este rincón tan austral del mundo se hace esto?

-“Sí, conocía Cielos del Infinito. Y estaba bien ‘picado’ porque no había ido nunca. Encuentro maravilloso que se haga, que exista en este lugar del mundo, admiro profundamente a las personas que lo hacen y me pone muy feliz que por fin pueda asistir con una obra, por lo menos, donde actúo. Es un festival que es muy conocido y apreciado en el mundo del teatro y todo el mundo quiere estar, y eso es muy importante y muy bonito”.

-¿Cuáles son tus expectativas frente al público magallánico? ¿Tienes una noción de cómo los podría recibir la gente acá? Cuando las personas vayan a ver “Pompeya”, ¿cuál es la impresión que quieren dejar?

-“A mí siempre me gusta mucho el trabajo en región, de hecho yo trabajo harto en regiones. Encuentro que es un lugar en que la gente está ávida de ver, de conocer, de compartir, y entienden el espectáculo teatral desde una perspectiva de un goce que es colectivo, que es un grupo de gente que está arriba del escenario con un grupo de gente que los está mirando y que algo pasa en esta comunicación. Algo mágico ocurre en esta comunicación entre estos dos grupos humanos -los que están arriba del escenario y los que están abajo- y eso es un instante de encuentro profundo alrededor, en este caso, de temas que son contingentes pero también con una forma que es humorística, entonces yo apelo… lo que yo espero tiene que ver con el gozo, con la sensación de disfrute por parte de los espectadores magallánicos”.

“Pompeya” será la encargada de cerrar la programación del Festival Cielos del Infinito en Punta Arenas. Tiene una duración de una hora y 30 minutos y está catalogada para público mayor de 14 años. Las entradas para asistir a la función aún pueden ser retiradas en la boletería container, ubicada en Croacia con Costanera, de 10 a 13 horas y de 15 a 19 horas.