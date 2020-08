Salida de “Chespirito” de la TV es “una burla para la gente” según Florinda Meza

“El Chavo del 8”, “El Chapulín Colorado” y “Chespirito” del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños ya no se emitirán en la televisión, lo que provocó las críticas de su viuda, Florinda Meza.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa ‘Chespirito’? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, expresó Meza a través de un hilo de Twitter.

Además, añadió que no comprende por qué se tomó la decisión, ya que, dijo, va en contra de los intereses comerciales de la cadena de televisión y recordó que Chespirito “es parte del ADN de los latinos”.

“Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es donde menos te valoran”, sentenció.

La actriz, escritora y productora terminó diciendo que, qué bueno que Bolaños (Ciudad de México, 1929-2014) ya no esté para presenciar esta situación tan incómoda y que “Chespirito” permanecerá en los corazones de “los buenos”.

Aunque no hay claridad sobre lo sucedido, medios locales apuntaron a que Televisa y la familia del Bolaños no lograron llegar a un acuerdo sobre los derechos de los programas.

Los programas llevaban 47 años transmitiéndose de manera ininterrumpida televisiones de todo el mundo y después de 6 años de la muerte del actor.

Sin embargo, para Edgar Vivar, el actor que encarnó al “Señor Barriga”, “Ñoño” y “Botija”, aseguró ayer que Televisa ya no es dueña de los derechos de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” y por ello ahora la familia tiene todo el poder para comercializar la imagen de las creaciones del comediante.

En una entrevista con René Franco para el programa radiofónico “La Taquilla”, Vivar explicó que “Chespirito” cedió los derechos de sus personajes a Televisa hasta el 31 de julio de 2020.

Dijo además que Televisa no ha querido o no ha podido llegar a un acuerdo con Grupo Chespirito (encabezado por los hijos del comediante) para renovar los derechos, y esa fue la razón por la que este fin de semana dejaron de emitirse en todo el mundo los programas de Roberto Gómez Bolaños, como “El Chavo del 8”.

Ante la falta de acuerdo con Televisa, en este momento cualquier televisora podría hacer una oferta a los herederos de “Chespirito” para hacerse con los derechos de los personajes y derivados de los programas.

Otro que se refirió a este conflicto fue Miguel Valdés, nieto de Ramón Valdés: “Descanse en paz el humor blanco, por fin lograron apagar las risas de pequeños y de grandes, por fin lograron que las familias no tengan un programa en que puedan disfrutar sin vulgaridades ni inmoralidad tanto el niño de 1 año como el abuelo de 80, el egoísmo triunfa sobre todo”, escribió además de compartir una foto de “Don Ramón” llorando.