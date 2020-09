“Schitt’s Creek” y “Succession” arrasan en los Emmy 2020

Con un formato virtual inédito y un programa diseñado para adecuarse al confinamiento se desarrolló la ceremonia de los Premios Emmy 2020.

“Schitt’s Creek” se llevó siete de los ocho premios a los que estaba nominada, incluyendo los cuatro galardones dedicados a la actuación y el de Mejor Serie de Comedia.

“Succession” confirmó su éxito y logró su triunfo como Mejor Serie de Drama y sumó los galardones de Mejor Actor para Jeremy Strong, Mejor Guión de un Drama y Mejor Dirección de un Drama.

Mejor Serie de Drama

– “Succession”

Mejor Actriz en un Drama

– “Zendaya” (Euphoria)

Mejor Actor en un Drama

– Jeremy Strong (“Succession”)

Mejor Actriz de Reparto en un Drama

– Julia Garner (“Ozark”)

Mejor Actor de Reparto en un Drama

– Billy Crudup (“The Morning Show”)

Mejor serie de comedia

– “Schitt’s Creek”

Mejor Actriz en una Comedia

– Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”)

Mejor Actor en una Comedia

– Eugene Levy (“Schitt’s Creek”)

Mejor Actriz de Reparto en una Comedia

– Annie Murphy (“Schitt’s Creek”)

Mejor Actor de Reparto en una Comedia

– Dan Levy (“Schitt’s Creek”)

Mejor Miniserie

– “Watchmen”

Mejor Actriz en una Miniserie

– Regina King (“Watchmen”)

Mejor Actor en una Miniserie

– Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”)

Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie

– Uzo Aduba (“Mrs. America”)

Mejor Actor de Reparto en una Miniserie

– Yahya Abdul-Mateen II (“Watchmen”)

Programas de Variedades y Talk-show

– “Last Week Tonight with John Oliver”

Mejor Reality

– “RuPaul’s Drag Race”