Sebastián Dávalos se estrena como artista en Buenos Aires

El hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos participó en la IV Bienal de Arte Contemporáneo de Buenos Aires con una obra de su autoría, junto a otros 46 chilenos.

La información fue publicada ayer en La Tercera, que consigna que Dávalos se hizo llamar Diezzel Kunst para presentar en el Centro Cultural Borges su obra llamada “Meet me at the corner”, cuadro de 130 centímetros de alto por 100 de ancho. Se trata de un “mixed media”, en resumen, una foto intervenida.

Según el diario, es un cruce de fotografía y computación, lo que la curadora argentina María Elena Beneito llama una forma de arte digital. “Diezzel Kunst tiene un buen manejo del color. El arte digital es complejo, pues requiere una combinación acertada de los colores. Así como la pintura necesita de un pincel o la escultura requiere de un cincel, en este caso hay que hacer un gran uso de los computadores”, comenta Beneito, que aclara que conoció a Kunst (Dávalos) a principios de año.