Sector cultural anuncia salida masiva de mesas de trabajo con Mincap

Ante la negativa de la Ministra de Cultura a trabajar por la ejecución conjunta del Plan de Emergencia y Reactivación desarrollado por el sector Más de 50 organizaciones reunidas en la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia suspenden su participación en todas las mesas de trabajo con el ministerio

Desde el inicio de la pandemia, las organizaciones del sector de la cultura solicitaron la instalación de una mesa de trabajo con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que permitiera enfrentar la crisis del sector de manera coordinada y efectiva. Pasado un mes desde el inicio de la crisis, la iniciativa se concretó. Sin embargo, a pesar de la participación de muchas organizaciones, y pasados ya 4 meses de crisis sanitaria, estas mesas no han arrojado resultados, ya que se han convertido en meros espacios informativos, dejando a las organizaciones con un profundo malestar por la poca efectividad del trabajo.

“Nos vamos de las mesas con la amarga sensación de haber sido instrumentalizadas para generar una ilusión de participación sin intenciones reales de generar los apoyos tan necesarios para que el sector logre sobrevivir” indica Daniela Guzman, quien fue una de las encargadas desde la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia en presentar el Plan de Emergencia y Reactivación ante el Subsecretario Juan Carlos Silva, Cecilia Valdés de CORFO y toda la Mesa Intersectorial.

Dentro de las grandes desilusiones se destaca la falta de resultados de la sub-mesa de desarrollo social, que buscaba solucionar uno de los grandes problemas del sector: la alteración de los puntajes del registro Social de Hogares debido a las especificidades de los trabajos culturales.

“Este espacio se levantó para solucionar el grave problema del acceso de las y los trabajadores del sector a las medidas de apoyo por la emergencia, sin embargo, tras meses de trabajo, un porcentaje mayoritario del sector cultural sigue quedando fuera de todas la medidas, demostrando el fracaso de este espacio de diálogo y que a esta administración no le interesa el desarrollo cultural.” agrega la representante de la Asociación Gremial de Creadores Infantiles de Chile.

Una situación similar se vivió en la sub-mesa de reapertura, que reunió a agentes tan diversos como organizadores de grandes conciertos y dueños de librerías y salas de cines independientes. Teresita Ugarte, Presidenta de la Red de Salas de Cine, señala al respecto “En estas mesas no participó nadie del Ministerio de Salud, actor clave en un trabajo de redacción de protocolos de reapertura de espacios culturales, quienes solo aparecieron para imponer su plan Paso a Paso, dentro del cual solo fiscalizarán 4 puntos que no consideran trazabilidad y que posterga la apertura de espacios culturales al final de todo. A esta falta de consideración se suma el Consejo Audiovisual, que rechazó el protocolo de rodajes trabajado por los gremios de productores y el SINTECI, calificandolo de “innecesario”. En el caso de la sub-mesa de caracterización, que propone una gran encuesta para las y los agentes de cultura, el Ministerio no dispone de recursos para este trabajo por lo que no se garantiza una cobertura nacional. Más grave aún es que después de varias sesiones de trabajo ya efectuadas aún no se entregue respuesta a la no inclusión efectiva de pueblos originarios.

A la fecha, la mayor parte de las medidas implementadas por la institucionalidad frente a la crisis es la concursabilidad, así todo, a dos meses desde el anuncio de estos concursos, no se han abierto todas las líneas publicadas y aquellas que efectivamente sí abrieron agotaron sus recursos o no han entregado los dineros adjudicados. “Si bien el MINCAP ha intentado hacer otras gestiones de apoyo con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Interior, eso no han concretado ni llegado a tiempo. Las consecuencias de esto es que tengamos librerías multadas por parte de fiscalizadores del MINSAL a pesar de que existe un oficio del Min. Economía que permite a las librerías operar como centro de distribución. Urge que exista una Ministra que aúne criterios en otros ministerios y estos se ejecuten a cabalidad pues hasta ahora nadie se hace cargo del sector” dice Francisca Muñoz, directora ejecutiva de Editores Chile, también parte de la Coordinadora CICE.

Frente a la falta de respuestas efectivas, la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia (CICE) desarrolló un Plan de Emergencia y Reactivación que fue presentado a la Ministra Consuelo Valdés y al Subsecretario Juan Carlos Silva como propuesta para el trabajo conjunto. El pasado 21 de julio, la Coordinadora recibió una respuesta de la Ministra en donde no se acoge ninguna de las medidas presentadas en el plan, no abriendo tampoco la posibilidad de discutirlo o trabajarlo, y demostrando una vez más, su distancia y desconexión con el sector que representa.

En este contexto, el pasado viernes 31 de julio el sector de la cultura realiza una salida masiva de todas estas mesas en carta directa a la Ministra y decide dejar de trabajar con el Mincap hasta que se pueda garantizar la existencia de espacios participativos de diálogo y trabajo conjunto efectivos. “Estuvimos 4 meses en reuniones por zoom inagotables, sin metodología, pero dispuestos a entregar trabajo y respuestas a artistas sin trabajo ni comida y espacios culturales parados. La nula voluntad política del MINCAP y su pésimo manejo al interior del gobierno no nos dejan otra alternativa que salirnos de las mesas de trabajo” indica Nicole Morales, representante de la Red Nacional de Artes Escénicas.

El último golpe a esta fracturada relación se vivió en la cuenta pública del Presidente donde no hubo ninguna mención al arte y la cultura en general, y cero autocrítica frente a las nulas medidas del ejecutivo, confirmando que el sector no es considerado dentro de las políticas del gobierno de Sebastián Piñera. “Hoy se hace imperativo lograr un acuerdo nacional con el ejecutivo respecto a la protección y reactivación del sector cultural, apelando a Hacienda, Trabajo, Salud, Desarrollo Social, Economía y Cultura.” recalcan desde las organizaciones de la coordinadora CICE. En este esfuerzo, la coordinadora ha propuesto la conformación de una “Bancada Cultural”, constituida recientemente, apoyada y conformada por diversos senadoras y diputados. Desde ese espacio los gremios indican que seguirán trabajando para impulsar el Plan de Emergencia y Reactivación Cultural.