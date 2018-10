“Seguir la senda de mi padre ha sido un honor, pero también ha tenido una presión social”

Carlos Landáez es un artista nacional, conocido como “Camaleón” Landáez, hijo del cantante de cumbia y boleros, Luisín Landáez que adquirió popularidad en Chile por interpretar “La piragua” y “Macondo”, principalmente.

En el caso de “Camaleón” Landáez, sus primeros pasos en la música fueron a los 14 años, escribiendo letra de canciones para el estilo ragamufi, para luego pasar al hip-hop y comenzar a hacerse conocido.

La primera banda de Landáez fue Funkfinfla y así incursiona en el funk. Luego, tras haber estado en varios conjuntos, finalmente incluye en su repertorio musical el estilo reggaetón, entrando de lleno en el género. El cantante de igual forma exploró su creatividad en el estilo electro house.

A “Camaleón” Landáez se le podría catalogar como un artista que a lo largo de su carrera como cantante ha explorado su creatividad en el funk, hip-hop, R&B, dance hall, reggaetón y salsa. Ahora el cantante tiene 34 años, pero desde los 26 años sigue los pasos de su padre en un estilo más bailable.

El fin de semana recién pasado el cantante participó del aniversario de la comuna Torres del Payne, y en su paso por Magallanes, conversó con El Magallanes sobre su carrera y proyectos a futuro.

– Estuviste en el aniversario de la comuna de Torres del Payne. ¿Te gustaría poder volver más seguido a esta parte del país?

– “Sí me gustaría. La verdad es que es un bonito lugar para comenzar nuevamente. Yo estoy en un receso musical de un año y medio, en el que me dediqué a crecer como persona, entonces no estuve muy ligado a la música como lo estaba antes. Mi participación en el aniversario fue un regreso, es mi primer show importante. A mí esta tierra ya me dio alegría porque tengo otra presentación para el próximo mes. Me gustaría estar permanentemente cantando en esta región y exhibir mi nueva propuesta artística”.

– ¿Dónde nace tu pasión por la música?

– “De pequeño yo escuchaba mucho a Michael Jackson y MC Hammer, pop y hip-hop, eso me llamaba la atención de la música. Mi padre también era artista, él recorría países cantando cumbia. Entonces siempre estuvo esa intención de querer estar en el escenario. Cuando estaba en el jardín infantil me di cuenta de esto, me hicieron pasar adelante para exponer, yo tenía seis años. Entonces yo hice algo y todos se rieron, lo volví hacer y nuevamente risas. Me gustó la sensación, estaba cómodo, quería que la gente se entretuviera conmigo. Nunca tuve claro cómo lo iba a lograr, siempre fui bueno para hacer bromas, pero en el escenario aprovecho esta extroversión que tengo para cantar y conectarme con las personas”.

– ¿Cómo ha sido el formar una carrera musical con el hecho de que tu padre fue un artista muy reconocido?

– “Para mí ha sido un honor utilizar el camino que me dejó mi papá. Está en las manos de uno cómo vas a tomar ese camino, por ejemplo mi papá pavimentó, él no sabe si voy a caminar, tratar, pedalear, patinar o solamente lo voy ocupar para tomar velocidad y volar, él no sabe pero lo dejó listo. Entonces, soy yo el que tiene que preocuparse de aprovechar todo ese trabajo hecho por mi padre y darle honra. Para mí seguir la senda de mi padre ha sido un honor, pero también ha tenido una presión social. Pero, bueno, son momentos distintos, él se hizo conocido interpretando su música en distintos lugares, ahora los artistas se hacen famosos con un video en internet o haciendo algún disparate, no tanto por lo que son. Entonces yo creo que debo seguir los pasos de mi padre, ir a los lugares y mostrar mi show. Lo mío es distinto, tiene todo el sabor clásico, pero también muchos elementos nuevos, los cuales yo creo que mi papá hubiese abordado, ya que él era un innovador. Yo soy la continuación de lo que mi padre hizo, entonces no me pueden comparar con él porque yo soy totalmente distinto, él fue el rey, yo no puedo pretender ser eso, menos de la cumbia. Entonces sí, ha sido gratificante seguir la leyenda de mi padre, pero también difícil en términos de producción porque siempre hay comparación, yo no puedo ir en contra de su fama, pero tampoco puedo decir que yo soy mejor, eso lo determina el pueblo”.

– ¿Cuáles son tus proyectos a futuro?

– “En estos momentos estoy trabajando con una orquesta que se llama Santiago All Star, se dedican a la salsa y está conformada por 16 músicos. Entonces con ellos grabamos un disco que está próximo a salir. También trabajo esporádicamente con los Rumberos del 900, que es una orquesta antigua. De igual forma tengo un proyecto con la Puerto Orquesta Big Band de Valparaíso, con quienes recordamos éxitos musicales de los ‘70, ‘80 y ‘90, enfocados en el mambo, la salsa y la cumbia. Además de todo esto, tengo mi proyecto personal en donde tengo convocado a diferentes productores de la música urbana, para entregar una propuesta musical enfocada en ese estilo”.