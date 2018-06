Segunda “Marcha por el Orgullo” culminará en la Plaza de Armas

Comunidad LGBT+ de Magallanes

Ayer fue el día oficial del Orgullo LGBT+, esta fecha conmemora los disturbios ocurridos en Stonewall, Estados Unidos, durante 1969. Los hechos son conocidos como el primer episodio en el que la comunidad LGBT+ luchó en contra de un sistema que perseguía a homosexuales y lesbianas. El cántico que se hizo popular durante aquella manifestación decía “Say it clear, say it loud. Gay is good, gay is proud” (Dilo claro, dilo alto. Ser gay es bueno, ser gay es un orgullo).

En conmemoración a la fecha, este 2018 Punta Arenas realizará la segunda Marcha por el Orgullo, mañana, a partir de las 14 horas, en Diagonal Don Bosco, para avanzar en conjunto hasta la Plaza Muñoz Gamero, lugar en el que se llevará a cabo el acto de cierre con un show a cargo de varias Dragqueens locales y la destacada artista nacional y ganadora del primer “Versus Drag Queens Chile”, Belika Rubik. Además contarán con la presencia del cantautor nacional y ex vocalista de Juana Fe, Juanito Ayala.

En la noche se efectuará el evento de cierre oficial “Pride 2018 Punta Arenas”, en el local CheckPoint, lugar que abrirá sus puertas a las 22 horas.