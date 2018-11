Seremi de las Culturas espera instrucciones desde el nivel central para determinar responsabilidades en denuncia por maltrato laboral

– Esa repartición está trabajando con fuerza en las actividades de conmemoración del quinto centenario del hallazgo del estrecho de Magallanes. Destaca además la futura instalación de la oficina regional del Servicio Nacional del Patrimonio.

Katherine Ibacache Calderón es la actual seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes. En abril asumió el cargo y desde ahí que está trabajando para llevar a cabo los programas, proyectos de la cartera y conociendo a la comunidad artística local. La autoridad tiene en su haber los títulos de profesora de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso y de abogada de la Universidad de las Américas. Como docente se desempeñó fundamentalmente en Valparaíso. A su vez, como abogada ha realizado diversas asesorías jurídicas y se ha dedicado al ejercicio libre de la profesión en Magallanes, en donde reside hace dos años.

– ¿Cómo define su experiencia en el cargo?

– “No soy de acá pero llevo cerca de dos años en la región, eso me ha permitido ir conociendo la idiosincrasia del magallánico y esa pertenencia que tienen con su región. En ese sentido, considero que la gestión que estamos realizando día a día con mi equipo de trabajo ha sido bastante satisfactoria y exitosa, ya que hemos logrado varios lineamientos importantes que nos ha establecido el programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Este plan tiene un eje muy importante, la descentralización, ya hemos estado presentes con el programa Acceso en todas las comunas y en cada una de las provincias. Además estamos trabajando con muchos municipios. Tenemos un programa que se llama Red Cultura que nos permite y potencia el trabajo con estas entidades, mediante los Planes Municipales de Cultura. Entonces estamos trabajando con acciones propias y asociadas, que nos permite conocer mejor los territorios y así efectuar los proyectos más solicitados por la comunidad”.

– Si bien existen lineamientos desde el nivel central, ¿Qué tan relevante ha sido el equipo local para adaptar estos lineamientos a las necesidades regionales?

– “Hay cosas importantes para destacar, nosotros estamos instalando un Ministerio en este primer año. El equipo de trabajo que tenemos en la región está muy cohesionado, trabajamos muy bien a pesar de que estamos implementando un Ministerio. Nuestras actividades no han parado, de hecho hemos puesto gran esfuerzo en potenciar el acceso a los bienes culturales, ese es uno de nuestros principales paradigmas a seguir. Tenemos que hacerlo así porque es la única forma que tenemos para que la comunidad nos pueda reconocer como institución autónoma”.

– Usted menciona la implementación del Ministerio que incluye una oficina regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. ¿En qué está ese proceso en Magallanes?

– “En estos instantes se está conformando y tenemos una coordinadora regional, Paola Grendi, quien es la actual directora del Museo Regional de Magallanes. Ella ha tomado esta misión, nosotras nos juntamos todas las semanas porque sabemos que esta coordinación es muy importante, sabemos que la oficina regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural tiene que ser un impulso para la cultura y las artes en general. Hay que hacerlo con los museos, las bibliotecas y los pueblos originarios. Esperamos que el próximo año tengamos la instalación formal de esta dirección regional. Aspiramos trabajar alineadamente con el director, sabemos la importancia patrimonial que tiene la región de Magallanes, y en ese sentido, estamos muy esperanzados en que vamos a lograr una coordinación importante para poder poner en valor todo el patrimonio que tenemos en la región, para que la comunidad lo pueda distinguir y apreciar”.

– ¿Hay algún nombre que se tenga en mente para que asuma el cargo?

– “No, lo desconozco. Va a ser un concurso público”.

– La coordinadora de bibliotecas públicas del Servicio del Patrimonio Cultural de Magallanes es Isabel López. En estas semanas se dieron a conocer unas denuncias por maltrato laboral. Usted como seremi, ¿cómo está abordando esta situación?

– “Todos los antecedentes están remitidos a la Dirección de Bibliotecas Públicas, están en manos de las autoridades pertinentes. En ese sentido estamos esperando las acciones que puedan emanar de ello, estamos trabajando continuamente, estamos alineados pero evidentemente tenemos que esperar las resoluciones que vengan del Servicio Nacional del Patrimonio, tenemos que esperar qué nos van a comentar desde nivel central, pero siempre coordinado en un trabajo conjunto”.

– La descendiente kawésqar Margarita Vargas denunció que un proyecto Fondart Nacional hizo uso indebido de una propiedad intelectual de su pueblo, los cuales eran unos cantos. Ahora con el patrocinio de la Fundación Mi Patrimonio, están gestionando la presentación de un recurso de protección contra el Ministerio de las Culturas, la Universidad de Chile y Etnomedia. ¿Cómo han tomado ustedes la situación?

– “Sí, cuando salió la noticia ustedes igual establecieron que hubo una sentencia previa por parte de la Corte de Apelaciones, que falló a favor del Ministerio. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos claro que queremos trabajar y proteger el patrimonio y la propiedad intelectual. En ese sentido, después de varios hechos, el Ministerio ahora exige que aquellos participantes de los fondos que van a realizar algún tipo de tarea o trabajo con pueblos originarios, deben contar con una carta de compromiso del pueblo, permitiéndole al creador el trabajo con los pueblos y su patrimonio material e inmaterial. Eso ya se está haciendo de hace al menos dos años, el proyecto donde están involucrados los cantos kawésqar son antes de eso. Estamos con plenas ganas y esperamos tener prontas resoluciones, para poder coordinar el trabajo con la familia de Margarita. Ella me lo planteó personalmente. Por lo pronto esperaremos la resolución para determinar algún tipo de acción concreta. Cabe señalar que estos cantos no se están distribuyendo porque así nos lo pidieron, estamos resguardando la importancia de los pueblos originarios. La idea es que ellos no se sientan vulnerados, eso sí recalco que hay un recurso que nos acogió en primera parte, pero siempre tenemos la intención de trabajar coordinadamente con los pueblos originarios, artistas y gestores culturales en general”.

– En 2020 se celebrará el quinto centenario del hallazgo del estrecho de Magallanes, ¿qué participación tendrá el Ministerio en esta conmemoración?

– “Nosotros estamos trabajando desde hace al menos dos años con instancias regionales, estamos con murales, entre otras iniciativas. A nivel institucional tenemos algunas acciones ya encaminadas, tendremos una itinerancia nacional que va a contar la historia de la región, en donde se pondrá énfasis en los pueblos originarios. También se está trabajando con un libro. Tenemos varias acciones, estamos esperando el vamos. La ministra está al tanto del tema, de hecho lo primero que me preguntó cuando asumió el cargo fue ¿qué haríamos para los 500 años? Estamos trabajando para que el ministerio tenga un rol preponderante en este hito histórico nacional e internacional”.