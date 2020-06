Serie documental “I’ll gone be the dark” se estrena este domingo en HBO

La nueva serie documental “El asesino sin rostro” (“I’ll be gone in the dark”), compuesta por seis episodios, se estrena este domingo a las 23 horas para Directv, VTR y Tuves y a la medianoche para el resto de los cableoperadores, por HBO y HBO GO, con nuevos episodios cada domingo. Basada en el best-seller de Michelle McNamara: «I’ll Be Gone In The Dark: One Woman’s Obsessive Search for the Golden State Killer», la producción es una historia inquietante sobre la determinación de una mujer para exponer la verdad.

“El asesino sin rostro” acompaña la investigación sobre el depredador que McNamara denominó como “el asesino de Golden State”. Aterrorizando California a finales de los años ‘70 y comienzo de los ‘80, el asesino de Golden State fue responsable por 50 invasiones residenciales con violaciones sexuales y 12 asesinatos. El documental da voz a los sobrevivientes y sus familiares, detallando características de una era en la cual los crímenes sexuales, a menudo, eran desestimados o encubiertos por temor. Una historia actual que habla sobre la obsesión macabra por crímenes de la vida real y alerta sobre el peligroso fascino de las adicciones, la serie narra el camino implacable de un asesino misterioso y la feroz determinación de una mujer para llevar el caso a la luz.

Una historia de detectives contada en las propias palabras de McNamara a través de grabaciones originales exclusivas y extractos de su libro leídos por la actriz Amy Ryan, “El asesino sin rostro” se basa en imágenes y archivos policiales, así como en entrevistas exclusivas con detectives, sobrevivientes y familiares del asesino, para tejer la imagen de la compleja investigación.

Una producción de Story Syndicate, “El asesino sin rostro” es una serie documental de Liz Garbus; basada en el libro escrito por Michelle McNamara; dirigida por Liz Garbus, Elizabeth Wolff, Myles Kane y Josh Koury.