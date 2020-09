Series de Fox se centran en historias de vampiros y la maternidad moderna

Luego de una exitosa primera temporada, la segunda entrega “What we do in the shadows” vuelve este mes a la pantalla de Fox Premium Series. Basada en el largometraje homónimo de Jemaine Clement y Taika Waititi, “What we do in the shadows” es una mirada al estilo documental de cuatro vampiros que han “vivido” juntos durante cientos de años en Staten Island. La serie se emitirá cada martes, a las 22,30 horas.

El líder autoproclamado del grupo es Nandor (Kayvan Novak), un gran guerrero y conquistador del Imperio Otomano, que ha tomado el timón del grupo a pesar de que muchas de sus tácticas del Viejo Mundo, resultan obsoletas. Luego se encuentra el vampiro británico, pícaro y dandi, Laszlo (Matt Berry). Es un amante de las travesuras y de las grandes veladas, pero, lo que más le gusta, es ver a Nandor fracasar. También está Nadja (Natasia Demetriou), la vampírica seductora que, con su sabiduría y cuentos provocativos de tiempos pasados, permite comprender los muchos altibajos de vivir una vida inmortal.

En el caso de “Better things”, ésta se sumerge en la maternidad moderna, las emociones y las experiencias que muchas mujeres encuentran a lo largo de su vida y es protagonizada y producida por Pamela Adlon. Se emite los martes, a las 23,30 horas.

“Better Things” retrata la vida de Sam Fox (Adlon), una madre soltera y actriz sin filtros que intenta criar a sus tres hijas, Max (Mikey Madison), Frankie (Hannah Alligood) y Duke (Olivia Edward), en Los Angeles.

