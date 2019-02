“Siempre he creído en el arte social y democrático”

– El realizador de 71 años, uno de los fundadores de la Brigada Ramona Parra, abordó su vida, sus años vividos en la clandestinidad y lo que espera para el futuro.

Con 71 años de vida, Alejandro “Mono” González demuestra una vitalidad envidiable. Nacido en Curicó en 1947 este muralista, artista visual, escenógrafo de teatro, cine y televisión, ha recorrido el mundo mostrando un trabajo que comenzó en la década del ‘60 al ser, junto a un grupo de militantes de Partido Comunista, uno de los fundadores de la Brigada Ramona Parra (BRP).

Alejandro “Mono” González llegó hasta la región en el marco de los talleres y conversatorios abiertos organizado por el Festival Cielos del Infinito. Primero viajó junto a su equipo hasta Puerto Natales donde realizó un mural que conmemora los 100 años de el alzamiento obrero en Ultima Esperanza. Luego se trasladó a Punta Arenas, donde pintaron el container ubicado en Avenida Costanera del Estrecho y Croacia.

A horas de regresar a Santiago accedió amablemente a hablar con El Magallanes sobre su historia en el mundo de las artes visuales, los tiempos en la clandestinidad durante la dictadura y la experiencia que sólo los años le han sabido entregar.

– ¿Cómo comenzaste a introducirte en el mundo del muralismo?

– “Yo empecé a estudiar arte desde chico, en una escuela de Santiago que se llamaba Escuela Experimental Artística. Allí tuve dos profesores que fueron fundamentales, unos más que otros, por ejemplo Fernando Marcos y Osvaldo Reyes. Ellos fueron becados para estudiar muralismo en México con Diego Rivera, David Siqueiros, entre otros, y en el fondo ellos fueron los que me transmitieron estas ganas de hacer murales. Pero ése era un muralismo institucional como digo yo, eran trabajos para algún colegio o algunas instituciones del Estado. Lo que nosotros hacemos hoy es distinto, es un muralismo de calle, que es un trabajo que muchas veces no te lo pagan, porque tiene que ver con un trabajo en la zona urbana para y con la comunidad. Ahora estoy por cumplir 72 años y mi primer mural lo pinté a los 17, el cual se realizó en Santiago y también fue colectivo y participativo, entonces imagínate, llevo más de cincuenta años, que no es menor. Ahora, además, viniendo de un origen pobre, he podido viajar y educarme, o sea en el fondo yo tengo que ser agradecido con la sociedad, no sé cual sociedad; creo que, con la sociedad de la solidaridad, de la calle, del trabajo colectivo y participativo”.

– Cuéntame ¿cómo fueron tus inicios en la Brigada Ramona Parra?

– “Yo fui siempre militante, lo sigo siendo. Yo siento esto como estar arriba de la micro, tú te subes, vas en dirección a un lugar y yo porfiadamente nunca me he cambiado de pista, siempre he creído en el arte social y democrático, en el sentido de que la calle siempre es gratuita. La idea mía es siempre abrir los espacios y si poder colaborar, que es la tarea que nos proponemos. La BRP cuando comenzó tenía que ver con una manifestación política en la campaña de Salvador Allende, pero era de propaganda. Más adelante, empecé a trazar letras, que además lo hacía en muy poco tiempo porque era clandestino y con mucha urgencia, y ésa es una de las características del muralismo de calle: la síntesis en el lenguaje. En el fondo la imagen tenía que ser muy directa y el objetivo de nosotros era como el de un cartel; un golpe en el ojo y llamar la atención para así atraer la vista del espectador”.

– ¿Cómo definirías hoy tu trabajo como muralista, considerando que eres uno de los más antiguos que van quedando en el país?

– “Mientras más uno va trabajando va adquiriendo mayor oficio, pero además la creatividad se va desarrollando mejor en la medida en que ves la realidad en la que va participando, porque los acontecimientos que van sucediendo en la sociedad son cosas de todos los días. Por ejemplo, lo que está pasando hoy con Venezuela, lo que pasa con la educación, con la contaminación, con las explosiones en la isla Riesco, etc. En el fondo, lo que uno esta pintando es la historia de un país, es como una bitácora en el espacio urbano, y hay que poner atención porque esas cosas terminan también siendo una manifestación artística no sólo en Chile sino que también en el extranjero. Yo he tenido la oportunidad de realizar obras en el museo abierto de Montreal o en Buenos Aires y en muchos otros lugares más, y uno piensa que en su estilo está dibujando algo que es muy chileno, pero de repente en Europa te dicen ‘eso es muy latinoamericano’ y entonces ahí uno comprueba que el lenguaje histórico que estamos viviendo en Chile también tiene que ver con una preocupación a escala mundial, y es entendible a través de un lenguaje universal”.

– Fuiste un perseguido político en los tiempos de la dictadura ¿Cómo era en esa época hacer muralismo?

– “En la época de la clandestinidad el trabajo que nosotros hacíamos con gente de esa época, eran los dibujos de los volantes y la distribución del volante que tenía que ver con la contra propaganda. En ese tiempo no existía la fotocopia, entonces era la impresión en serigrafía. Era como la prensa clandestina o lo que es el manifiesto contingente de ese momento, pero también era ilustrado con dibujos. Nuestra inquietud y preocupación más importante en esa época era cultural, digo cultural porque a través de las peñas nosotros nos juntábamos y también encubiertos en los eventos que se hacían en los espacios públicos. Por su puesto que siempre fue riesgo, yo creo que soy uno de los sobrevivientes. Muchos de los compañeros con los que yo trabajé, ya no están. Uno de ellos fue Manuel Guerrero, que fue uno de los testigos de mi matrimonio y fue degollado junto a muchos más. Estamos claros que esto no debería haber nunca sucedido, pero fue parte de nuestra historia y la tenemos que asumir. Pero a pesar de todo, uno está perseguido del dolor, seguimos trabajando todos los días con esperanza, con jóvenes, para que eso nunca más se vuelva a repetir, y seguiremos en esa porfía”.

– Hay una frase que dice que los muros son el diario de los pueblos. ¿El muralismo también lo enfocas de esa manera?

– “Creo que es así, incluso los jóvenes grafiteros que pintan y que uno muchas veces no entiende nada, de alguna manera están manifestando, algunos lo harán por el ego, otros para ser reconocidos, otros quizá sin pretensión de ser artistas, etc. pero lo importante es que en la calle es donde se produce y se discute, por eso yo siempre digo que los muros son los que hablan. Por ejemplo, hay una cosa bien interesante, en Argelia cuando estaba la ocupación francesa y se cometían los peores asesinatos, el Ejército de Liberación Argelino no tenía ninguna forma de expresarse y lo que se hizo una noche fue una jornada relámpago de reventar bolsas con pintura roja en los muros, y al otro día se encontraron los manchones rojos por todos lados. En este sentido, fue a través de una imagen y del color- la síntesis en el fondo- que te pueden expresar todo. La intervención y el arte urbano también tiene que ver con levantar la autoestima de la sociedad y más de la gente que no tiene voz, los más desposeídos o los que luchan por la justicia social, pero además con una expresión cultural, con el objetivo de subir el nivel cultural, con abrir las puertas de la educación”.

– Con tu arte has tenido la posibilidad de viajar y pintar en varias regiones de Chile. ¿Cómo vives esas experiencias?

– “Hace unos días estuvimos pintando en Arica y allá la gente conversaba con nosotros y entendía lo que hacíamos. Hoy estamos conversando acá en Punta Arenas y también la gente lo entiende. El muralismo callejero ya se ha transformando en un lenguaje que la gente comprende, donde inmediatamente asocia el contenido, los colores, el sentido, etc. Trato de no adjudicarme todo el trabajo, de hecho los murales de Puerto Natales y Punta Arenas no llevan mi firma, porque no los considero sólo míos, sino como parte de un trabajo en equipo, con los alumnos y la comunidad”.

– ¿Cuáles son los proyectos que se vienen en un futuro cercano?

– “En este momento estoy un poco preocupado porque la próxima semana tengo una operación, pero más adelante vienen proyectos como hacer presupuestos de varios murales en distintos lugares de Chile. También hasta el momento no lo tengo cerrado pero está casi confirmado en junio, julio y agosto hacer una residencia en Francia y en la primera quincena de septiembre ya estaré preparando la exposición que surja fruto de esa residencia, para presentarla la segunda quincena de ese mismo mes. La obra que quiero hacer es en grabado y serigrafía, y tratar de distribuirlo por Chile y el extranjero en una exposición itinerante. Eso es por este año, espero vivir más años pero eso no lo sé, lo que es seguro es que quiero seguir trabajando, porque es lo único que te mantiene vivo”.

“Mono” González quiso despedirse de la región agradeciendo a todos quienes participaron de los talleres y conversatorios que realizaron durante los cinco días y también aprovechó que dejar un mensaje a la juventud. “Una lección que le daría a los jóvenes es que el trabajo es lo que te genera la motivación, la creación y el conocimiento de otras herramientas, eso nada más que eso”, refuerza.