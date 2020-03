Silvana Sanchirico, la bailarina chilena que triunfa en Francia

La artista de 29 años lleva cuatro años en el país galo, donde se dedica a enseñar danza y a trabajar en una compañía artística de Burdeos.

Joaquín Maturana

A sus 29 años Silvana Sanchirico ya puede decir que vive del arte. Hace cuatro años que vive en Francia donde se dedica a enseñar danza y también a producir obras junto a sus compañeros en la compañía donde trabaja en Burdeos. Llegó a Punta Arenas para presentarse en el show “Sincronías”, en el marco del Festival de Circo en Patagonia.

Desde su infancia en Rancagua notó que tenía un talento para las artes. Comenzó a bailar desde pequeña y luego se fue a estudiar Pedagogía en Danza en la Universidad Arcis en Santiago. “Siempre que me ponía a bailar me daba cuenta que se me daba de forma natural y no me costaba nada. Siempre supe que me quería dedicar a esto”, afirma Sanchirico.

Después de egresar, se dedicó a trabajar, pero siempre con la misión de emigrar en algún momento para seguir estudiando en el extranjero. Y un día una amiga la invitó a realizar una obra en Suiza. “Tuve la suerte que todas las cosas coincidieron. Me invitaron a hacer una obra muy importante en Suiza donde asistieron autoridades de varios países. Y justo ese viaje coincidía con las fechas donde se hacía las audiciones para una escuela en Francia. Así que después de Suiza viajé para allá, audicioné y quedé”, explica.

Ese sólo sería el principio de su carrera. La escuela la dejó hacer la carrera en un año y luego empezó a trabajar en la compañía donde actualmente se encuentra. Han realizado varias giras, y una la trajo a Sudamérica hace poco. “Vengo llegando de una gira en Perú que nos fue muy bien. Por eso aproveché de venir a Chile, ya que no lo hacía hace un año”, señala.

Sanchirico aprovechó también su viaje a Chile para conocer la Región de Magallanes. “Hace mucho que quería conocer Punta Arenas y sus alrededores. Aproveché de conocer también las Torres del Paine y otras partes. De verdad me voy enamorada del lugar”, cuenta la bailarina.

En su viaje al país también analiza la situación de los artistas nacionales. Aunque muchos se están formando en el extranjero, ella cree que “eventualmente se va a producir una vuelta gigante de muchas personas que están afuera y van a volver para aportar su granito de arena. Y así la exposición y la importancia del arte va a mejorar”.

En Francia, la chilena también ha podido analizar el llamado estadillo social ocurrido en Chile. A pesar de no vivir en el país, para ella ha sido muy importante y lo abordará en su presentación en el festival. “Para mí fue muy fuerte ver todas las imágenes y videos que me llegaban desde acá. También fue muy potente ver todas las calles rayadas y los murales cuando volví. Fui a unas marchas y me emocioné mucho. Por eso en mi show pondré parte de esos videos y armaré un espectáculo dedicado a este movimiento”, anticipa la bailarina.