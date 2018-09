Silvio Caiozzi y postulación a los Oscar: “Es casi imposible que ganemos, pero a lo mejor quedamos de finalistas”

Una gran sorpresa se llevó Silvio Caiozzi luego de que le informaran que su más reciente película, “…Y de pronto el amanecer”, representará a Chile de camino a los Premios Oscar 2019. La noticia fue confirmada por la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, quien destacó al filme como una “gran obra de arte”.

La cinta, que tuvo su estreno en la cartelera nacional el pasado abril, ya ha recorrido importantes festivales internacionales, donde ha logrado ser distinguida en diversas categorías: primero se quedó con el premio a la Mejor Película Clase A del Festival de Cine del Mundo de Montreal; luego se presentó ante la ovación del público en el Festival Internacional de Cine de Beijing, y en agosto pasado obtuvo el premio a Mejor Película en la decimotercera versión del Festival Latinoamericano de Cine de Sao Paulo.

La elección de “…Y de pronto el amanecer”, que tiene una extensión de más de 180 minutos, se realizó a partir de los largometrajes que postularon a la convocatoria abierta impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual. Luego, la determinación estuvo a cargo de un comité de 150 expertos, quienes representan todas las áreas del mundo audiovisual, incluyendo productores, directores, actores y técnicos, entre otros.

El filme iniciará su recorrido hacia la estatuilla a Mejor Película de Lengua Extranjera bajo la sombra del histórico Oscar que “Una mujer fantástica” (2017) obtuvo en marzo de este año. Para Silvio Caiozzi, esto hace que la selección de su filme adquiera “más importancia”, pero al mismo tiempo genera que su obra tenga muy pocas probabilidades de ganar la estatuilla.

“Es casi imposible, porque es muy raro que le den dos años seguidos el Oscar al mismo país, eso sería rarísimo. Pero a lo mejor quedamos dentro de los finalistas, cosa que sería maravilloso, entonces hay que soñar con eso”, confiesa el cineasta en conversación con Emol.

Pese a que dos de los largometrajes de su autoría, “Coronación” (2000) y “La luna en el espejo” (1990), ya habían sido representantes de Chile de camino a los premios de la Academia, Caiozzi confiesa que esta vez lo siente más especial.

“En aquellos años no había tanta información, ni preocupación, ni importancia de quedar nominado, y ahora sí. Entonces en el fondo uno tiene la responsabilidad de representar al país, y eso no es menor, no lo había sentido así antes al menos en mi vida. Es una mezcla entre la alegría y el honor”, declara.

A pocas horas de que se confirmó su selección, la noticia ya ha dado buenos frutos para el largometraje, sobre todo en términos de su distribución. “Esto ya está dando sus coletazos de cosas buenas, porque por ejemplo nosotros tenemos contrato firmado con un distribuidor americano con exclusividad de distribución en Estados Unidos y México, pero ellos nos habían advertido que si llegaba a quedar nominada al Oscar por Chile, ampliarían el contrato al mundo entero”, cuenta el director.

“…Y de pronto el amanecer”, marcó el regreso de Silvio Caiozzi a la pantalla grande tras 14 años de receso. La idea nació en 2012, pero recién comenzaron a rodar en 2014 en distintas localidades de Chiloé, lo que demoró seis meses aproximadamente. Luego, tardaron un año y medio en su tiempo de elaboración.

Para el director, el resultado es un filme “cargado de humanidad” que sigue la historia de Pancho Veloso (Julio Jung), un viejo escritor de artículos de farándula capitalina, quien vuelve a su pueblo natal después de 40 años desde que huyó. Allí enfrenta su pasado y crea una novela donde él, su amada y sus cercanos son los personajes.

Pese a ser cuestionado por los plazos que se da entre el estreno de sus películas, el cineasta nacional es enfático en señalar que para él es fundamental “encontrar la pasión por la temática, por los personajes, por la atmósfera”, y mientras no le pase eso “no me interesa filmar por filmar”.