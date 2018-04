Sociedad Española compromete la colaboración del intendente en restauración del ex Cine Cervantes

Representantes de la Sociedad Española de Punta Arenas se reunieron con el intendente regional de Magallanes, Christian Matheson, para abordar una serie de temas que involucran a la institución que recuerda sus raíces hispanas. Según indicó el presidente de la organización, Juan José Salas, se le anunció a la primera autoridad regional las actividades que la entidad llevará a cabo dentro del año.

“De igual forma le planteamos el tema relacionado con el ex Cine Cervantes (ubicado en plena Plaza de Armas de Punta Arenas), el cual buscamos restaurar. Con el gobierno anterior habíamos tenido un proceso de conversaciones y avances, que con esta reunión buscamos dar a conocer y además pedir que podamos continuar trabajando juntos. Solicitamos que por favor tome el tema para seguir desarrollándolo. Creemos que el intendente tomó nuestra propuesta con entusiasmo, ya que nos manifestó que también considera que el ex Cine Cervantes es algo importante, así que se comprometió a ver el asunto con la Dirección de Arquitectura, para empezar a estudiar las diferentes alternativas que puede haber al respecto. Nosotros esperamos que todo resulte y podamos tenerlo como un proyecto de la ciudad para la celebración del quinto centenario del estrecho de Magallanes, en el año 2020”, señaló Salas.

El presidente de la Sociedad Española de Punta Arenas, de igual manera indicó estar positivo con respecto a la iniciativa, sin embargo el poco tiempo disponible y la obtención de los recursos es algo que le preocupa. “Es indudable que los costos de remodelación y restauración del recinto son inalcanzables para los recursos de nuestra institución. Si no tenemos otra fuente de financiamiento será imposible llevar a cabo el proyecto. Eso significaría que el ex Cine Cervantes permanecería cerrado, de suceder eso, creemos sería una pérdida importante para la ciudad. El lugar no es sólo un recinto para uso nuestro, sino que puede ser un apoyo importante para todo lo que son las actividades culturales de la región”, manifestó Salas.

Otros de los puntos planteados en la reunión fue la realización del Encuentro Celta de Punta Arenas, el cual este 2018 cumplirá su cuarta versión de manera consecutiva. Salas le plateó a Matheson la intención de la Sociedad Española de Punta Arenas por mantener la actividad como una tradición, al menos hasta el año 2020. Debido a que el intendente mostró interés y en vista de que las postulaciones para acceder a fondos culturales del gobierno regional se encuentran en proceso, Salas solicitó su apoyo para lograr organizar el evento.

Con respecto al segundo piso del edificio en el que se emplaza la Casa España, el cual se vio afectado por un incendio, el presidente de la Sociedad Española de Punta Arenas, precisó que el restaurante, el cual se llama Olé, será inaugurado lo más pronto posible y tener todo finiquitado para fin de mes.