Sociedad Tolkien Magallanes celebró 10 años de vida prometiendo más fantasía para la Patagonia

David Fernández

Dfernández@laprensaaustral.cl

En Punta Arenas existe un grupo de personas que honran la memoria del escritor, filólogo y profesor universitario inglés, John Ronald Reuel Tolkien, el cual nació el 3 de enero de 1892 en Bloemfontein, y falleció el 2 de septiembre de 1973. Esta organización de igual manera busca poner en valor el trabajo artesanal regional, la naturaleza de la zona, incentivar la creatividad y luchar por la protección medioambiental. Ellos son la Sociedad Tolkien Magallanes.

La agrupación fue fundada el 17 de noviembre de 2007, como el Club de Fans de El Señor de los Anillos, en la ciudad de Punta Arenas, Chile. Cumpliendo 10 años de vida, los integrantes no dudan en su consolidación, destacando por su autonomía y su participación activa en distintos eventos tanto propios como externos.

La Sociedad Tolkien Magallanes tiene como objetivo tres puntos, estudiar, recrear y difundir el legado literario de J.R.R. Tolkien. Por lo mismo, organizan diversos eventos que ya son conocidos en la comunidad tal como el Concilio Tolkien, el concurso literario Helcaraxe, la Taberna “La Doncella Olvidada” y la Feria Medieval.

Habiendo logrado tanto, los integrantes de la organización celebraron una década de esfuerzo y dedicación, con un acto en el Teatro Municipal José Bohr. Con un documental hecho por ellos mismos, los presentes pudieron entender que la Sociedad Tolkien Magallanes es familia, sacrificio, libertad y pasión. El amor por el mundo fantástico creado por J.R.R. Tolkien los unió y motivó a explorar sus límites creativos, sociales y capacidad de organizar eventos masivos, siempre con el lema “Donde no falta voluntad siempre hay un camino”.

La velada estuvo llena de emociones, ya que los integrantes de la agrupación se mostraron tal cual son, exponiendo libremente lo que la Sociedad Tolkien Magallanes significa para ellos. De esta manera se pudo entender las razones por la que trabajan tanto sin buscar nada a cambio, entregando felicidad y deslumbrando a niños, jóvenes y adultos con obras teatrales, cuenta cuentos, recrea cuentos, disfraces y piezas artesanales. El compromiso de “Los Tolkiens” es entregar un mundo fantástico a la comunidad, haciéndola realidad para incentivar la imaginación de los espectadores, que éstos se permitan soñar con una realidad diferente y logren por un momento escapar del presente para dedicarse a disfrutar. Con ello, se puede ver el profundo compromiso social de la organización, ya que con sus actividades buscan sacar a las personas de la monotonía y que los niños disfruten su infancia y los adultos se permitan dejar su rol por un breve momento.

El acto dejó en claro que la Sociedad Tolkien Magallanes es vida y una forma de existir, que es notablemente visible en la exposición que montaron en el segundo piso del Teatro Municipal. Esta muestra se titula “Una década honrando a Tolkien desde el fin del mundo” y exhibe notas de prensa, fotografías de sus actividades, piezas artesanales inspiradas en las obras literarias de J.R.R. Tolkien y trajes utilizados a lo largo de los años. Este espacio estará abierto hasta el martes 16 de enero.

Seguir creciendo

La celebración por los 10 años de la Sociedad Tolkien dejó en claro su determinación por continuar trabajando, y por lo mismo no dudaron en señalar que aspiran a más y convertir sus eventos en algo aún más masivo.

De esta manera indicaron que consideran necesario tener un espacio óptimo para realizar todos los proyectos contemplados y esperan que las autoridades pertinentes puedan extender su colaboración al respecto, ya que motivación, experiencia, respaldo y dedicación existe.