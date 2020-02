Mario Olguín, director de Beatlemanía La agrupación se presentará esta noche en el Hotel Casino Dreams, en un show que durará unas dos horas, con un repertorio que abarcará toda la trayectoria de The Beatles

Más de 30 años tocando un repertorio de 180 canciones. Así se resume la historia de Beatlemania, que fue fundado en 1989 por Mario Olguín. El guitarrista conversó con La Prensa Austral sobre el show que harán esta noche en el Hotel Casino Dreams, y de lo que significa seguir con el legado de The Beatles.

“La verdad es que tocar la música de ellos es muy complicado. Piensa que ellos compusieron estas canciones cuando tenían apenas 20 años. A mí me cuesta a veces llegar al tono de las canciones porque estoy mucho más viejo. Por eso cada show es un desafío”, afirma Olguín.

-¿Cómo se sienten ser comparado constantemente con el grupo original?

“La verdad es que me molesta que crean que tenemos que ser iguales a ellos porque nosotros somos intérpretes, no somos una banda tributo. No tenemos que parecernos a ellos y no tenemos que hacer lo mismo. Tocamos como nosotros creemos que es mejor y el espectáculo lo hacemos siempre distinto”.

-¿Qué siente el venir a Punta Arenas?

“La verdad es que la ciudad es la raja. Nos encanta venir para acá. De hecho desde hace 25 años siempre hacemos una fecha en Punta Arenas. La gente es muy amable y siempre nos quedamos conversando con ellos después del show”.

-¿Qué sorpresa le tienen preparada para la gente hoy?

“Mira, vamos a tocar canciones que nunca hemos tocado acá. Tenemos preparada “Girl”, “Octopus’s Garden”, y otras más para que la gente de Punta Arenas las pueda escuchar”.

-¿Se quedarán más tiempo en la ciudad?

“La verdad no mucho, sólo hasta mañana. Pero por lo menos el vuelo sale tarde así que podremos pasear y disfrutar de la ciudad. Siempre nos gustaría quedarnos más tiempo, pero tenemos que volver para preparar mas shows y la gira de los 30 años”.

-¿Cuándo empezaría esa gira?

“Queremos que parta en mayo. La idea era hacerla el año pasado, pero por el tema del estallido social tuvimos que suspenderla. Obviamente vendremos para acá. Queremos ver si en esa oportunidad se puede hacer en el Teatro Municipal para que vaya mucha gente y de todas las edades”, concluyó el fundador de Beatlemania.