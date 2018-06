Sutilezas arquitectónicas del mundo son exhibidas en muestra fotográfica “Reflexiones Urbanas”

David Fernández

dfernandez@laprensaaustral.cl

Retrospección a través de la fotografía, analizando imágenes de paisajes de ciudad enfocados en la arquitectura, es la invitación que hace el fotógrafo Eduardo Loyola, quien se encuentra en Punta Arenas para inaugurar su exposición “Reflexiones Urbanas”. El montaje compuesto por 10 imágenes fue instalado en la sala “Tierra del Fuego” del Hotel Casino Dreams y se inaugurará hoy, a las 19,30 horas.

La muestra ha sido exhibida tres veces en Santiago, y su llegada a Magallanes significa su primera exposición en región. “Yo nunca había venido a Punta Arenas, pero ayer en la mañana me llegó un correo de una colega fotógrafa griega, y le comenté que estaría en Punta Arenas para exhibir mi obra. Ella se sorprendió gratamente, porque me dijo que Punta Arenas es una ciudad importante, ya que está el cabo de Hornos y otras cosas. Con eso me di cuenta que fuera del país, se considera a la ciudad más importante de lo que yo pensaba. Por eso me siento con una sensación de satisfacción, porque este es un lugar relevante y puedo aprender. Por lo mismo tomaré imágenes de la ciudad, me estaban conversando que hay arquitectura clásica que plasma los inicios de Punta Arenas, entonces no me queda duda de que debo aprovecharla. Además hay nieve, eso le da un ambiente único”, manifestó Loyola.

Con respecto a su trabajo explicó que durante muchos años se dedicó a la fotografía publicitaria y desde que comenzó siempre estuvo con la idea de dedicarse a la fotografía artística, sin embargo eso no pudo ser posible en sus inicios. Ya con más tiempo y dedicado a otros proyectos, explora su creatividad a través de su lente, sin las presiones económicas del diario vivir. “Lo que yo quiero mostrar, en esta exhibición en particular, es cómo arquitectónicamente el arquitecto se esfuerza y tiene una visión de lo que debe ser la ciudad y el mundo, pero uno como espectador está tan ocupado de transitar que no se da la oportunidad de mirar, capturar ángulos, ver los reflejos, que en este caso entrega la arquitectura moderna con sus materiales brillantes. También busco que las personas reflexionen sobre lo que significa cada obra arquitectónica y que sepan lo que el arquitecto siente o en lo que se inspiró para diseñar la estructura”, explicó Loyola.

Las 10 imágenes son de mediano y gran formato. Las fotografías fueron tomadas en distintas ciudades del extranjero y Chile, en las cuales se puede apreciar aspectos emblemáticos de la idiosincrasia del lugar, la que es pieza articuladora de la ciudad por excelencia.

Una característica del trabajo de Eduardo Loyola es exhibir las fotos en blanco y negro. “La razón básicamente es porque considero la fotografía artística antigua más atractiva, para mí esa mantiene la esencia ya que no había soporte de película en color. A mí en lo personal me evoca un llamado más interno, me comunica emocionalmente más cosas que una fotografía en color”, concluyó el profesional.

“Reflexiones Urbanas” estará montada en la sala de exposiciones “Tierra del Fuego” del Hotel Casino Dreams, hasta el 20 de julio. El espacio estará abierto de lunes a domingos, incluido feriados, de 9 a 21 horas. El ingreso es gratuito.

El artista

Eduardo Loyola es un fotógrafo dedicado al rubro publicitario, desde 1990 hasta 2002. Nació en Santiago y desde niño se conectó con la fotografía gracias a la afición de sus padres, quienes le regalaron a muy temprana edad su primera cámara fotográfica Agfa. De joven pasó algunos años en Estados Unidos estudiando Negocios, lugar donde se reconectó con la fotografía. De vuelta en Chile formalizó su relación con este oficio.

El profesional al darse cuenta que era difícil vivir de la fotografía artística, se orientó hacia el área publicitaria, lugar desde donde tuvo mucho éxito. Cansado del mundo publicitario tomó un descanso por un tiempo, viajó por el mundo, conoció gente, aprendió cosas nuevas, asumió desafíos, y trabajó en diferentes áreas.