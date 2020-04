“The Last Dance”, el documental sobre Michael Jordan se estrena este domingo

Panoramas de Netflix para este fin de semana Netflix comenzó el mes de abril a lo grande con el estreno de «La casa de papel 4”, que se convirtió rápidamente en lo más visto de la plataforma de streaming

Este fin de semana continúan los estrenos, teniendo como el más importante “The Last Dance” centrada en la figura de Michael Jordan, el mejor basquetbolista de la historia. A través de 10 capítulos, la producción se centrará en la dinastía de Chicago Bulls que construyeron en el último campeonato de 1997-1998. Los Bulls permitieron a un equipo de NBA Entertainment seguir al equipo durante toda la temporada, y parte del material nunca se ha visto forma parte de esta serie.

Además, ESPN habló con más de 100 personas cercanas al equipo y personalidades que experimentaron el éxito del equipo, explorando todos los ángulos del fenómeno de Jordan.

El épico documental saldrá al aire en ESPN en Estados Unidos y en el resto del mundo a través de Netflix. Originalmente se iba a emitir en junio, pero debido al avance del coronavirus, su presentación de adelantó.

Sobre este documental, el mismo Michael Jordan reconoció tras verlo que “la gente pensará que soy una persona horrible”, esto por su ambición para lograr el éxito.

De hecho, en un diálogo del director del documental Jason Hehir con el otrora astro, éste le manifestó sus aprensiones. “Le pregunté: ‘¿Por qué quieres hacer esto?’. Y me dijo: ‘Es que no quiero’. Le respondí: ‘¿Por qué no?’. Y me dijo: ‘Cuando la gente lo vea, no estoy seguro de que sean capaces de entender por qué yo era tan intenso, por qué hice las cosas que hice, por qué actué de esa manera, por qué dije las cosas que dije, etc’. Me comentó que había un chico de nombre Scotty Burrell con el que tuvo que lidiar una temporada: ‘Cuando la gente vea esos videos, va a pensar que soy una persona horrible. Lo que pasa es que tendrán que entender que yo lo trataba así porque necesitábamos que fuera duro cuando nos enfrentáramos a Indiana, Nueva York o Miami en la Conferencia Este. Debía ser duro y yo tenía que comprobar si podía contar con él. Esas son la clase de cosas que la gente no va a comprender, no sabrá por qué actué así’.”

En esa mismo argumento, Jordan agregó: “Mira, ganar tiene un precio. Y el liderazgo tiene un precio. Así que arrastré a las personas cuando no querían ser arrastradas. Desafié a las personas cuando no querían que las desafiaran. Y gané ese derecho porque mis compañeros de equipo que vinieron después de mí no soportaron todas las cosas que soporté. Una vez que te unías al equipo, convivías con un cierto estándar con el que yo jugaba. Ahora, si eso significa que tuve que ir y patearte un poco el culo, entonces lo hice. Le preguntas a todos mis compañeros de equipo. Lo único sobre Michael Jordan fue que nunca me pidió que hiciera algo que no había hecho. Cuando la gente vea esto, van a decir: ‘Bueno, él no era realmente un buen tipo. Puede que sea un tirano’. Bueno, allá ellos. Porque nunca ganaron nada. Quería ganar, pero quería que otros ganaran para ser parte de eso también. Mira, no tengo que hacer esto. Sólo lo estoy haciendo porque es quien soy. Así es como jugué. Esa era mi mentalidad. Si no quieres jugar de esa manera, no juegues de esa manera”, dice MJ en la serie.

Otros estrenos

En series, hoy se presentará la segunda temporada de “El Dragón: El regreso de un guerrero”, en la que Héctor sigue una pista sobre el asesinato de su hermana. Miguel planea introducir una nueva droga, y Valentín usa a Chisca para robar el prototipo.

También se estrena “Jugando con fuego”, un Reality show de citas a ciegas en una paradisíaca isla que trae una inusual trampa: los concursantes deberán evitar besarse, tener sexo o cualquier actividad sexual de algún tipo. De conseguirlo, pueden llevarse una gran suma de dinero.

En cuanto a películas, “Sergio” relata la historia del diplomático de la Onu Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura) que ejecuta la misión más engañosa de su carrera tras la invasión de EE.UU. a Irak.

Para los niños y la familia “Los héroes del apocalipsis Libro 2” en el que Jack, June, Quint y Dirk emprenden la misión cazar zombis, recuperar su ciudad y, quizás, ganarse al fin su lugar entre los populares.

Otro estreno es de “Barbie Dreamhouse Adventures: ¡Vamos, equipo Roberts!”. Mientras la familia Roberts viaja a Costa Rica para investigar una leyenda de sirenas, Barbie toma un trabajo de verano en un parque acuático con una jefa exigente.

En tanto, en “¡El Equipo de Vapor al Rescate!” Thomas y los trenes de vapor entran en acción cuando Porter y los trenes de diésel se topan con una serie de accidentes que les descarrilan sus entregas.

Finalmente, hoy también se emite el primer capítulo de la temporada 23 de “Thomas y sus amigos”. Las grandes aventuras de Thomas continúan por Italia y Brasil, donde conoce a nuevos amigos, explora otras culturas y hace increíbles descubrimientos.