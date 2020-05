The Rolling Stones comparte emblemáticos conciertos en su canal de Youtube

Cada domingo se publica un nuevo show

Siguiendo la tendencia que han establecido otras bandas clásicas, como Pink Floyd, que han emitido algunos de sus conciertos más conocidos, ahora otra de las agrupaciones de rock más legendarias se une a las nuevas dinámicas para acompañar a sus seguidores. Cada domingo The Rolling Stones comparte conciertos en vivo a través de su canal de Youtube.

A comienzos de mayo la banda dio a conocer el festival online Extra Licks! que consiste en la transmisión de seis conciertos, entre los que se encuentran «Voodoo Lounge Tour» de 1994 y «Ole! Tour» de 2016, ambas giras que llegaron a Chile.

El primer concierto que compartió The Rolling Stones en su canal de Youtube fue el show que hicieron en febrero de 2016 en Buenos Aires, Argentina, una presentación que hizo parte del Ole! Tour de América Latina y que los tuvo tocando en Santiago el 3 de febrero de 2016.

Recientemente la banda también lanzó la canción “Living in a Ghost Town”, un tema que se acopla a la perfección con la situación actual que vive el mundo, sin embargo se escribió hace aproximadamente un año. Al respecto, el cantante Mick Jagger en entrevista con Apple Music reconoció que «no estaba escrita para este momento, pero se dio una de esas cosas extrañas”.

Poco antes, Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood hicieron una recordada aparición en el festival online One World Together at Home, en donde interpretaron “You can’t always get what you want”.